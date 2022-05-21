AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şampiyonlar için ayrım yapınca tepki çekti!

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan sporculardan sadece Busenaz Sürmeneli için tebrik tweet'i atınca gelen tepkiler üzerine gece yarısı topu sosyal medya ekibine attı ve diğer sporcuları da kutladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda mücadele eden milli boksör Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir, 5 altın madalyanın tamamını alarak ülkemize gurur yaşattı.

Finale kalan 5 kadın sporcumuz da dünya şampiyonu olup büyük sevinç yaşattığı günde AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın yaptığı ilk paylaşım tepki çekti. Ünal gece yarısı ‘sosyal medya ekibi’nin yaptığı paylaşımı için gerekçe açıklayıp düzeltme yapmak zorunda kaldı!

Mahir Ünal sadece gün içerisinde 4. altın madalyayı getiren Trabzonspor’un milli boksörü Busenaz Sürmeneli için tebrik paylaşımında bulundu. İlk 3 sporcuyu es geçmesi, Twitter kullanıcıları tarafından dikkatlerden kaçmadı ve tepkilere neden oldu.

GECE YARISI DÜZELTME YAPTI!

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal gece yarısı saat 00.31’de bir tweet atarak, sosyal medya ekibinin planla yaptığını belirterek, diğer sporcular için yapılmayan kutlama mesajlarının nedenini, “Sosyal medya ekibimiz bugün şampiyonlarımızı tek tek tebrik edip finalde topluca bir paylaşım yapmayı planlanmış. (İyi bir planlama olmadığı uygulamalı görülmüştür) Herhangi bir sporcumuzu bir diğerinden ayırmamız düşünülemez her çaba kutsal, her mücadele biriciktir” şeklinde açıkladı.

AKP’li Ünal bir sonraki tweet’inde de altın ve bronz madalya alan sporcuların isimlerini yazarak, “Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Boks şampiyonasında bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” mesajını paylaştı.