Alexander Zverev durumunu açıkladı: Birkaç bağ yırtığı…

Roland Garros'a şampiyonluk iddiasıyla giren ve formuyla yarı finalde Nadal'ın karşısına çıkan Alexander Zverev, talihsizlik sakatlığının ardından son durumunu açıkladı.

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Roland Garros Yarı Finali’nde Rafael Nadal ile oynadığı mücadelenin ikinci setinde bileğinden kötü bir şekilde sakatlanan ATP 3 numarası Alexander Zverev açıklama yaptı.

Nadal ile 3 saatte bitmeyen ikinci sette başa baş mücadele eden 25 yaşındaki raket, sağ ayak bileğini burkmasıyla acıdan gözyaşları dökmüştü. Ayağının üstüne basamayan Zverev’in ilk kontrolünden yırtık olduğu belirlendi.

Instagram’dan açıklama yapan Alman raket, “Hey millet! Şimdi eve dönüş yolundayım. İlk tıbbi kontrollere göre, sağ ayağımda birkaç yan bağ yırtılmış gibi görünüyor. Daha ileri tetkikler yapmak ve iyileşmem için en iyi ve en hızlı yolu belirlemek için Pazartesi günü Almanya’ya uçacağım. Dünden beri aldığım nazik mesajlar için dünyanın her yerinden herkese teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz şu anda benim için çok şey ifade ediyor!Gelişmeler hakkında sizi mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

27 Haziran’da başlayacak Wimbledon’ı kaçıracak olan Zverev’in 29 Ağustos’ta başlayacak Amerika Açık’ı da kaçırması yüksek ihtimal…