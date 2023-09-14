Alfa Romeo, Çinli Pilot Guanyu Zhou ile 2024’te de devam ediyor!

Alfa Romeo, pilotlar Guanyu Zhou ve Valtteri Bottas'ın 2024 sezonunda da takımda kalacağını duyurdu.

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Alfa Romeo Formula 1 takımı, Çinli pilot Guanyu Zhou ile 2024 sezonunda da çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Çinli ilk pilot Zhou’nun takımıyla kontrat süresinin, 2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Zhou ve Fin pilot Valtteri Bottas, bu karar sonrasında Alfa Romeo adına üçüncü sezonlarını birlikte geçirecekler. İsviçre merkezli Sauber ile Alfa Romeo arasındaki ticari anlaşmanın sezon sonunda sona ereceği ve takımın gelecek sezon için henüz açıklanmayan yeni bir isimle organizasyonda yer alacağı belirtildi.

Bu kararın ardından üst üste üçüncü sezon Alfa Romeo takımı adına ter dökecek. Bu sezon sadece 4 puan toplayabilen Zhou, pilotlar klasmanında 16. sıradaki yerini koruyor.