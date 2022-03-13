Ali Faraq: ‘Ukrayna hakkında konuşabiliyorsak, Filistin içinde konuşmalıyız’

Squash sporunun dünyadaki 2 numarası olan Mısırlı sporcu Ali Farag, Londra'daki bir turnuvada şampiyon olduktan sonra Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıklamalar yaptı. Batı medyasının daha önce sporun siyasete karışmasını istemediğini söyleyen Farag, "Filistin 74 yıldır bunu yaşıyor ama Batı medyasının işine gelmediği için kimse konuşmuyordu" dedi.

Sozcu.com.tr

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Mısır’ın squash sporcusu Ali Farag, Londra’daki Wimbledon Club’da Optasia Şampiyonası’nı zaferle tamamladıktan sonra Ukrayna-Rusya savaşına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Ukrayna’da olup bitenlerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Farag, “Şu anda Ukrayna’da neler olduğunu hepimiz gördük ve kimse olanlardan mutlu değil” diyerek uzun yıllar boyunca sporda siyasetin konuşulmasına izin verilmediğini, ancak şimdi işlerin değiştiğine dikkat çekti.

Şampiyonluk konuşmasında İsrail’in Filistin ile yaşadığı sorunlara dikkat çeken Farag şu ifadeleri kullandı:

“KONUŞMAMIZA İZİN VERİLMEZDİ”

“Dünyada hiç kimse bir cinayeti veya zulmü asla kabul etmemelidir. Ama sporda siyaset hakkında konuşmamıza hiçbir zaman izin verilmedi. Şimdi birdenbire bu durum değişti. Bize izin verildiğine göre, umarım insanlar dünyanın her yerindeki zulümlerden bahseder.”

“FİLİSTİN BUNU 74 YILDIR YAŞIYOR”

“Yani, Filistinliler son 74 yıldır bunu yaşıyorlar ve sanırım Batı medyasının işine gelmediği için bunun hakkında konuşmadık. Ama şimdi Ukrayna için konuşuyorsak, Filistin hakkında da konuşabiliriz. Bu yüzden lütfen bu da aklınızda olsun.”

Squash sporunda dünyanın 2 numarası olan Farag, Optasia turnuvasında dünyanın 6 numarası Diego Elias’ı 4-11, 11-8, 11-8 ve 13-11 mağlup ederken, maç sonu yaptığı konuşma turnuva organizasyonunun Youtube kanalında yayınlanmadı.