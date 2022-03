Ali Faraq: ‘Ukrayna hakkında konuşabiliyorsak, Filistin içinde konuşmalıyız’

Mısır’ın squash sporcusu Ali Farag, Londra’daki Wimbledon Club’da Optasia Şampiyonası’nı zaferle tamamladıktan sonra Ukrayna-Rusya savaşına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Ukrayna’da olup bitenlerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Farag, “Şu anda Ukrayna’da neler olduğunu hepimiz gördük ve kimse olanlardan mutlu değil” diyerek uzun yıllar boyunca sporda siyasetin konuşulmasına izin verilmediğini, ancak şimdi işlerin değiştiğine dikkat çekti.

Şampiyonluk konuşmasında İsrail’in Filistin ile yaşadığı sorunlara dikkat çeken Farag şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada hiç kimse bir cinayeti veya zulmü asla kabul etmemelidir. Ama sporda siyaset hakkında konuşmamıza hiçbir zaman izin verilmedi. Şimdi birdenbire bu durum değişti. Bize izin verildiğine göre, umarım insanlar dünyanın her yerindeki zulümlerden bahseder.”

“Yani, Filistinliler son 74 yıldır bunu yaşıyorlar ve sanırım Batı medyasının işine gelmediği için bunun hakkında konuşmadık. Ama şimdi Ukrayna için konuşuyorsak, Filistin hakkında da konuşabiliriz. Bu yüzden lütfen bu da aklınızda olsun.”

Squash sporunda dünyanın 2 numarası olan Farag, Optasia turnuvasında dünyanın 6 numarası Diego Elias’ı 4-11, 11-8, 11-8 ve 13-11 mağlup ederken, maç sonu yaptığı konuşma turnuva organizasyonunun Youtube kanalında yayınlanmadı.

“We've never been allowed to speak about politics in sports, but all of a sudden now it's allowed. So if we can talk about the Ukrainians, we can talk about the Palestinians” World Squash Champion Ali Farag pic.twitter.com/xJAiKRSfzZ

— TRT World (@trtworld) March 13, 2022