Ali Gürbüz’den inanılmaz performans! Bir haftada ikinci kez…

Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda düzenlenen 15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde zafer Ali Gürbüz’ün oldu. Güreşler öncesi merhum Hergeleci İbrahim'in kabrini ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “1914 yılı başpehlivanımız, çobanbağı oyununun mucidi Pehlivanlar Ustası Hergeleci İbrahim’i mezarı başında andık. Mekanı cennet ruhu şad olsun” dedi.

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonrasındaki ilk güreş organizasyonu olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'ne 35 başpehlivan ve 400'ü aşkın güreşçi katılarak er meydanında kol bağladı. 13 kategoride gerçekleştirilen güreşlerde birbirinden iddialı güreşçiler kıran kırana mücadele etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, finalde Faruk Akkoyun ile mücadele etti. Kıyası bir mücadelenin yaşandığı güreşlerde Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Ali Gürbüz böylece bir haftada ikinci kez başpehlivan olma başarısı gösterdi.

“Hergeleci İbrahim’in kendisine öz stili vardı”

Kırkpınar başpehlivanlarının er meydanında olduğuna dikkat çeken Başkan Kocaman, “Bizim Kartepe’mize değer katan ecdadımız bizler için çok önemlidir. Hergeleci İbrahim Kırkpınar'da güreşçilerin hocalık yapmıştır. Bu yarışmalar her zaman devam edecektir. Hergeleci İbrahim 1917 yılında vefat etti. Kendisine öz stili vardı. Adının yaşatılması bizim için çok önemlidir. Yıllarca basketbol oynadım. Sporu her zaman hayatımızda tutmalıyız. Sporla ilgilenen gencimiz topluma çok faydalı olacaktır. Kartepe’mizde birçok spor dalında gençlerimiz vardır. Yatırımlarımız bu yönde devam etmektedir. Gençlerimize yönelik yatırımlarımız ilçemiz genelinde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.