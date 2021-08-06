Ali Sofuoğlu tarihe geçti! 100’ümüz güldü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kata kategorisinde milli karatecimiz Ali Sofuoğlu, Türkiye'ye Olimpiyat Oyunları'ndaki 100. madalyasını kazandırdı. Kadınlar kumite 61 kiloda milli karateci Merve Çoban bronz madalyanın sahibi oldu.

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu, Güney Koreli Heejun Park’ı mağlup ederek bronz madalya elde etti. Böylelikle Ali Sofuoğlu, Türkiye’ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırmış oldu.

Karate karşılaşmalarında kata kategorisinde yer alan milli sporcu Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu’nda ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan almıştı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, grubundaki 6 sporcu arasında ikincilikle sıralama turuna yükselmişti. Ali Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı ve finale çıkamadı. Milli karateci, bronz madalya için Güney Koreli Heejun Park ile mücadele etti. Rakibini mağlup etmeyi başaran Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Park ise 26.14 puanda kalarak olimpiyatı 5’inci tamamladı.

Ali Sofuoğlu, Türkiye’ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını getiren isim olarak da Türk spor tarihine geçti.

MERVE ÇOBAN’DAN BRONZ MADALYA

Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar kumite 61 kiloda milli karateci Merve Çoban, yarı finalde Sırbistan’dan Jovana Prekovic’e 2-0 mağlup oldu. Merve Çoban olimpiyatı 3’üncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı.