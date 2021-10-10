Ali Türkkan dünyanın zirvesine göz kırpıyor

Balkan Şampiyonu Ali Türkkan'ın hedefleri büyük... 2021'deki üç hedefinden birini gerçekleştiren Türkkan mutluluğunu Sözcü HaftaSonu'na anlattı.

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Motor sporları tarihinde çok önemli bir başarıya imza atan Ali Türkkan, Balkan Şampiyonluğu'nun ardından Sözcü HaftaSonu'na konuştu. 2021'deki üç hedefinden ilkine uzanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Red Bull pilotu “Kazandığım her kupa benim için bana inananlara güvenenlere karşı sorumluluğumu yerine getirmenin mutluluğunu yaşatıyor” dedi. İşte Türkkan'ın sözleri:

– Hikayem 5 yaşında başladı. Motor sporlarına karting ile başladım. Zaten motor sporlarına her zaman ilgim oldu. Her zaman sevdim ve yarışmayı hayal ettim. Yağız Avcı beni ralliye geçirmek istedi ve artık rallide hedeflerimi koydum. Hikaye böyle başladı. Takım olarak 2021 sezonuna önemli hedefler koyduk ve sene başında iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Hem planlama hem test ve antrenmanlar hem de teknik hazırlıklar üzerinde uzun çalışmalar yaptık. Sonunda da bu sezon için koyduğumuz hedeflerden birine ulaşmış olduk. Çok mutlu ve gururluyum.

– 16 yaşında otomobile geçtim, 17 yaşındayken (en genç) Türkiye Pist Şampiyonu oldum. Aynı sezon V1 Challenge'ı kazandım. 2018 sezonunda GT4 Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım. 100'e yakın yarış startım oldu.

– 2019'da ralliye özel dinamikleri Yağız Avcı gibi üst düzey bir sporcudan öğrenme şansım oldu. Bu süreç şimdi Murat Bostancı gibi şampiyon bir pilotla devam ediyor. Hızıma ve istikrarıma çok güveniyorum. Fakat tecrübe eksiğim olduğu da bir gerçek. Ralli tecrübe istiyor.

– Büyük hedeflere köklü bir takım ve güçlü sponsorlar ile ilerleyebiliyorsunuz. Castrol Ford Team Türkiye ile sırada Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Ralli Kupası var. Benim gibi hedefi dünya şampiyonluğu olan bir sporcu için Red Bull'un desteği de çok değerli.

– Özel bir rutinim yok ama beslenmeme ekstra dikkat ediyorum. Sporumu hafifletiyorum ve kendimi çok zorlamıyorum. Zamanında babamın hediye ettiği uğurlu tesbihimi her yarış otomobilde taşıyorum