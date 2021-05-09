Ali Türkkan: Kariyerimin en önemli mimarı annem

2019 yılında Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 3 kez genç pilotlar birinciliği elde eden ve Yeşil Bursa Rallisi'nde gençler kategorisi birinciliği ile genel klasman üçüncülüğüne erişen Ali Türkkan, annesi Gül Türkkan ile birlikte anneler gününe özel açıklamalar yaptı.

29–30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek Türkiye Ralli Şampiyonası’nın en büyük favorilerinden birisi olan Red Bull sporcusu hedeflerini ve annesinin başarısındaki yerini Sözcü Spor’a anlattı.

• Bu sezona önce Bodrum ardından da Eskişehir'de kazanarak başladın. 1 yıllık aranın ardından kendi performansını nasıl yorumlarsın?

Uzun bir aradan sonra hem Bodrum’da hem Eskişehir’de kendimden ne beklemem gerektiğini bilmiyordum. Hem fiziksel hem mental olarak bu uzun bekleyiş beni fazlasıyla olumsuz etkiledi. Fakat iki yarışı da kazanarak sezona harika bir başlangıç yaptım. Böylece performansımdan bir kayıp vermediğimi görmek beni fazlasıyla mutlu etti.

• Önündeki yarışlardan da bahsedebilir misin? Sırada hangi yarış var?

Önümüzde, ilk ayağını kazandığımız bu senenin en büyük hedefi FIA Avrupa Ralli Kupası'nın ikinci yarışı olan Rally Bulgaria var. Önümüzdeki hafta Çarşamba yola çıkacağız. Umarım ikinci ayaktan da iyi bir sonuçla döneriz.

• Bu yılki temel hedefin nedir?

Bu yıl hedefim hem Türkiye Ralli Şampiyonası İki Çeker ve Genç Pilotlar Şampiyonu olmak hem de Avrupa Ralli Kupası’nı kazanmak.

• Motor sporları gibi bir sporda bu hedefe giderken aldığın desteğin de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz sanırım.

Kesinlikle. Motor sporları bir ekipman sporu ve doğal olarak maliyeti diğer sporlara oranla oldukça yüksek. Bu yüzden büyük takımlar ve büyük sponsorlar olmadan başarıya ulaşmak çok zor.

Castrol Ford Team Türkiye gibi köklü bir takımının ve Red Bull gibi dev bir markanın beni destekliyor olması bana hedeflerime giden yolda cesaret veriyor.

• Ali Türkkan'ın hayalim dediği hedefi nedir?

Hedefim ilk Türk Dünya Ralli Şampiyonu olmak.

• Çok ufak yaşta başlayan kariyerde annenin yerini ve önemini nasıl tarif edersin?

Bir babanın oğlunu motosiklet veya kartinge başlatması büyük bir sürpriz değil. Hele ki bu branşlarda yarışmış bir babanın hiç değil. Ancak bir annenin bu duruma destek vermesi, daha ben 6 yaşımdayken beni evimize git gel 160 km bir mesafede olan Tuzla karting pistine her sabah antrenmanlara götürmesi, götürmekle kalmayıp onlarca gününü kendine vakit ayırmak yerine benim başımda sıcağın altında bir pistte geçirmesi, risk faktörü yüksek bir sporu yapmam konusunda beni engellemeyip tersine desteklemesi beni bu güne taşıdı. Babam da ben de şunu biliyoruz ki; benim kariyerimin önemli bir mimarı da bana gösterdiği anlayış ve destek ile annemdir.

• Annen sana en çok hangi konularda yardım ediyor?

Özellikle ev yaşantımızda hem spor hem okul tempomdan dolayı yoğun olduğum zamanlar benim hayatımı fazlasıyla kolaylaştırmak için elinden geleni yapıyor. Ama bizim önemli bir farkımız, her anne oğlunun bir araba genişliğinde bir ralli etabında 180 km hızla gitmesini kolay kolay sindiremez. Dolayısı ile annemin bana en büyük desteği, yaşadığı heyecanları, korkuları içine gömüp bana yansıtmaması. Bu bir anne için gerçekten kolay bir durum olmasa gerek.

• Yarışlara gittiğinde annenin en çok hangi yemeğini özlüyorsun?

Eğer İtalya’da bir yarışa gitmediysek Lazanya.

• Anneler Günü için vermek istediğin bir mesaj var mı?

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözünden hareket ederek; ben de şunu diyebilirim: ‘Tüm mutlu ailelerin ve başarılı evlatların arkasında harika bir anne vardır' Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.