Altın Kemer’i Soner Çetin’e getirdiler

Adana Mücadele Team Spor Kulübü sporcuları Bartın’da düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında 4 altın 1 gümüş madalya kazanırken aynı zamanda Altın Kemer’in de sahibi oldu. Altın Kemer ve madalyalarıyla birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret eden kulüp yöneticileri ve sporcular, kendilerine verdiği maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür ettiler.

Mehmet SERBES

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Ju Jitsu Federasyonu Teknik Koordinatörü Alpaslan Gülbay, Bartın'daki şampiyonaya 60 ilden 700 sporcunun katıldığını belirterek, “Sporcularımız bu şampiyonada Başkanımız Soner Çetin'in maddi manevi destekleriyle katıldı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz de Adana'yı en iyi şekilde temsil ettik. Büyük erkeklerde; Deniz Romed Bayram (75 kg), Arif Akşit (63,5 kg) Türkiye şampiyonu oldu. Arif Akşit aynı zamanda profesyonel müsabakada Altın Kemer kazandı. Ayrıca Genç Erkeklerde; Muhammed Ali Özdemir (+95 kg) ve Nuri Şahin Topçueri (75 kg) yine Türkiye Şampiyonu olurken, Muhammed Recep Türk (85 kg) Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Bu başarılarda Başkanımız Soner Çetin'in büyük payı var” dedi.

GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de bilimsel çalışmalar yapan, kültür sanatla uğraşan ve sporla meşgul olan gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, gençlerin doğru yöne kanalize edilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi. Sporcuların başarılarından gurur duyduğunu söyleyen Başkan Soner Çetin, her zaman yanlarında olduğunu ifade etti, başarılarının devamını diledi.

FEDERASYON BAŞKANINDAN SONER ÇETİN'E PLAKET

Ayrıca Adana Mücadele Team Spor Kulübü Başkanı Alkın Börekoğlu, Soner Çetin'e Ju Jitsu Federasyonu Başkanı Hulusi Elmas'ın verdiği plaketi teslim etti. Başkan Soner Çetin, Alkın Börekoğlu'nun nezdinde Federasyon Başkanı Hulusi Elmas'a teşekkür etti.