Amasya’da maç öncesi Mehmet Keskin’den evlenme teklifi

Amasya 1957 Suluova Hentbolspor Kaptanı Mehmet Keskin, Tokat Gençlik Spor Kulübü karşılaşması öncesi kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Üzerinde fotoğrafları bulunan ve “Gelmesini bilene en güzel deplasman bizim yüreğimiz. Benimle evlenir misin?” yazılı pankartla salona giren Keskin, tribünde oturan kız arkadaşı Şeyda Çoban'a evlenme teklifinde bulundu.

“Evet” cevabını alınca yanında getirdiği yüzüğü uzatarak parmağına taktı.

Birbirlerine sarılan çiftin mutlu anlarına tanık olan hentbolcular uzun süre onları alkışladı.

Keskin ile özel bir okulda birlikte öğretmenlik yapan Çoban, kısa süreli şaşkınlık yaşadığını söylediği sürprize çok sevindiğini belirtti.