Amerika Açık’ta Novak Djokovic-Daniil Medvedev finali

Sezonun son grand slami olan Amerika Açık’ta erkeklerde finalin adı belli oldu. 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev’i 3-2 mağlup etti.

Felix Auger-Aliassime’yi 3-0 yenen Daniil Medvedev’in finaldeki rakibi olmak için karşılaşan iki raket 5 set süren enfes tenis şöleninde izleyenlere zevk verdi.

Bu yıl 3 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sırp raket, 4-6, 6-2, 6-4, 4-6, 6-2’lik setlerle Zverev’i geçti. Maça damga vuran an ise 3. setin 10. oyununda yaşandı.

Alman raketin sette kalmak için servis kullandığı oyunda iki raket tam 53’lük vuruşluk ralli oynadı. Seyircilerden alkış alan puanda iki raket de pes etmedi ancak puanı alan Zverev oldu.

31. grand slam finaline yükselen Novak Djokovic, bir diğer efsane Roger Federer’in de rekoruna ortak oldu. Öte yandan kariyerindeki dokuzuncu Amerika Açık finaline çıkan Djokovic, Sampras ve Lendl'a ait rekoru kırdı ve Açık Dönem'de en çok Amerika Açık finali oynayacak erkek tenisçi oldu.

Novak Djokovic ile Daniil Medvedev’in Amerika Açık’ı kazanmak için korta çıkacağı final mücadelesi yarın (Pazar) TSİ 23.00’te başlayacak.

Djokovic maçı kazanması halinde aynı yıl içerisinde dört grand slam (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık) kazanan 3. raket olacak.

A 53-SHOT RALLY

Simply amazing tennis by Djokovic and Zverev in the #USOpen semifinal. pic.twitter.com/NqvSAsYMV5

— SportsCenter (@SportsCenter) September 11, 2021