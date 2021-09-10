Amerika Açık’ta sürpriz final: Daha önce başaran yok!

Amerika Açık Tenis Turnuvası tarihi bir finale hazırlanıyor! 19 yaşındaki Fernandez ile elemelerden başlayarak hiç set vermeden finale yükselen 18 yaşındaki Raducanu, Cumartesi 23.00'te şampiyonluk için korta çıkacak.

Sozcu.com.tr

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Teniste sezonun son Grand Slam’i olan Amerika Açık’ta kadınlar finalinin adı belli oldu. 141. kez düzenlenen turnuvada Leylah Fernandez ile Emma Raducanu finalde karşı karşıya gelecek.

19 yaşındaki Kanadalı Fernandez ile 18 yaşındaki Büyük Britanyalı Raducanu yarın (Cumartesi) saat 23.00’te başlayacak.

Turnuva boyunca Osaka, Kerber ve Svitolina’yı eleyerek yarı finale gelen genç Kanadalı, dünya 2 numarası Sabalenka’yı da 2-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Raducanu ise tarihte bir ilki başardı! 18 yaşındaki raket, 3 eleme maçı oynayarak kaldığı ana tabloda 6 rakibini set vermeden mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Sakkari’ye de şans vermeyen Raducanu, elemelerden gelerek ABD Açık’ta finale yükselen tarihteki ilk raket oldu. İki raket de kariyerlerinde ilk kez Grand Slam finali oynayacak.

SERİBAŞI OLMAYAN İKİ İSMİN FİNALİ TARİHTE İLK

Tenis dünyasında 1968 yılı sonrası için söz edilen ‘açık dönem’de ilk kez seribaşı olmayan iki raket finalde mücadele verecek.

Öte yandan 1999’da Serena Williams’ın 17 yaşındayken, 18 yaşındaki Martina Hingis’i yenip ilk grand slam zaferini yaşadığı finalden sonra en genç iki isim tarihi zafer için karşılaşacak.