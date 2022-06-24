Anadolu’nun zirvesinde müthiş yarış

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışlarına Ay-yıldızlı sporcular damgasını vurdu.

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Önceki gün Atlama Kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepede ciğer açan bisikletçiler Palandöken'de nefes kesen yarış yaptılar.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Faaliyet Programında yer alan ve Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılan MTB CUP Olimpik Dağ Bisikleti Yarışlarına Türk sporcuları damgasını vurdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 tesislerinde yapılan Palandöken MTB CUP olimpik Dağ Bisikleti Yarışları’nda zirve Türk sporcuların oldu.

Genel klasmanda birinci Türkiye, ikinci Yunanistan ve üçüncü de İran oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön, “Olimpiyat için çok güzel puanlar aldık” dedi.

Türk pedalların zaferi

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan Erzurum Palandöken yarışmalarında, Türkiye, İran ve Yunanistan’dan 100’e yakın sporcu pedal çevirdi. Palandöken’in 2400 ve 2500 rakımında gerçekleşen bisiklet yarışmalarında sporcular zorlu parkurları geride bıraktı.

Toplam 4.1 kilometrelik parkuru elit erkekler 7, elit kadınlar 5 ve gençler 4 tur atarak tamamladı. Yarışmalar sonunda erkeklerde birincilikleri Türkiye elde ederken kadınlarda Yunanistan başarılı oldu. Genel klasmanda Türk sporcular şampiyon olarak olimpiyat içir puan topladılar.

Palandöken MTB CUP'ta dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkekler: 1. Emre Yavuz (Türkiye), 2. Dimitrios Antoniadis (Yunanistan), 3. Abdumlkadir Kelleci (Türkiye)

Elit kadınlar: 1. Alexandra Adam (Yunanistan) 2. Maira Eırın Karasoy (Yunanistan) 3. Pelin Altekin (Türkiye)

Genç erkekler: 1. Emre Yuca (Türkiye) 2. Serdar Kara (Türkiye), 3. Cuma Emirhan Bolat (Türkiye)