Ankara Hipodromu’ndaki at yarışında korkutan zincirleme kaza

Ankara Hipodromu'nda düzenlenen 4. koşuda zincirleme bir kaza yaşandı. Epsilon isimli safkanla yere düşen jokey Emrah Sincan'a takılan diğer jokeyler korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. TJK kazayla ilgili açıklama yaptı.

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Ankara’daki at yarışında talihsiz bir kaza yaşandı. Ankara Hipodromu’ndaki 4. koşuda atlar son 1000 metreye girerken Epsilon isimli safkanın jokeyi Emrah Sincan yere düştü.

Arkasından gelen Akın Sözen, Mert Gökalp Aslan ve Mert Ali Solmaz isimli jokeyler de kaza yapan Emrah Sincan’a takılınca zincirleme kaza meydana geldi. Korku dolu anların yaşandığı kazadan sonra TJK jokeylerin son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

TJK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2 Temmuz Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromundaki 4. koşuda, yaşanan talihsiz kaza neticesinde Akın Sözen, Emrah Sincan, Mert Gökalp Aslan ve Mert Ali Solmaz bindikleri safkanlardan düşmüşlerdir.

Mert Gökalp Aslan ve Mert Ali Solmaz da herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Düşen jokeylerden Akın Sözen ve Emrah Sincan ise hastaneye sevk edilmiştir.

Jokeylerimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.