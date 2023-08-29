Ankara Zafer Bayramı’nda Filenin Sultanları ile heyecanlanıp Yalın ile coşacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ünlü şarkıcı Yalın Ankara'da konser verecek. Konser öncesi Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın Polonya ile yapacağı maç dev ekrandan yayınlanacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde renkli konserlere ev sahipliği yapıyor. Zafer Haftası kutlamaları kapsamında ünlü sanatçılar Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor.

Duman grubunun konseri ile başlayan hafta ‘Yüzyüzeyken Konuşuruz' ile devam etti. Sevilen alternatif müzik grubu kentin dört bir tarafından gelen on binlerce Başkentliyi coşturdu.

PARK RESMİ AÇILIŞ İÇİN HAZIR

Ata mirasına sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın olduğu güne özel bir açılış ve konser planladı.

Atatürk Orman Çiftliği arazisine kurulan Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın birinci etabı büyük zaferin 101. yılı kutlamaları kapsamında sevilen pop müzik şarkıcısı Yalın'ın konseri ile açılacak. Saat 20.30'da başlayacak Yalın konseri öncesinde ise, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası kapsamında Polonya ile karşılaşacağı maç, kurulan dev ekrandan yayınlanacak.