Antalya Hipodromu açıldı

Türkiye Jokey Kulübü Antalya Hipodromu'nda ilk yarış yapıldı. Türkiye'nin en büyük 3. hipodromunda bu yıl 5 bin 710 koşu yapılacak.

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Türkiye'nin 10. Hipodromu, turizm başkentimiz Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 19 Ocak Çarşamba günü düzenlenen geniş katılımlı bir törenle açıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı ilçesi Belediye Başkanı Turgay Genç ile diğer ilçe belediye başkanları, Antalya il protokolü, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu, TJK Asli Üyeleri ile çok sayıda basın mensubunun katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından sahneye gelen protokol üyeleri, hep birlikte kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Hipodromdaki ilk yarış günü, Arap atlarına mahsus Antalya Vali Koşusu'na da sahne oldu. Koşuyu Halis Karataş'ın bindiği Keleşhan ve Ahmet Çelik'in bindiği Berengül isimli atlar, atbaşı olarak birinci tamamladı. Ödül töreninde, kazanan safkanların sahipleri adına Yasemin Karaküçük'e kupayı Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Akif Özkaldı da atların antrenörleri adına Yasemin Karaküçük'e plaket verdi. TJK Başkanı Serdal Adalı ise kazanan safkanların jokeylerine plaket takdim etti.

7 koşulu bir programla başlayan Antalya Kış Yarış Sezonu, 8 Nisan'a kadar devam edecek. 16 Kasım ile 30 Aralık tarihleri arasında ise atlar, Sonbahar Yarış Sezonu için piste çıkacak. Diyarbakır ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin en büyük üçüncü hipodromu olan Antalya Hipodromu, 2022 yılında toplam 242 koşuya ev sahipliği yapacak. Bunların 137'si İngiliz, 105'i ise Arap atlarına mahsus olacak. Çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün yarış yapılacak olan hipodromda, ışıklandırma çalışmalarının Şubat ayında tamamlanması ve gece yarışlarının başlaması planlanıyor.