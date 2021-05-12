Anthony Joshua ve Tyson Fury anlaştı… 175 milyon Euro’luk maç

Dövüş sporlarının dünyaca ünlü iki ismi Anthony Joshua ve Tyson Fury, Ağustos’ta birbirlerine rakip olacak. Ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua ve karma dövüş sporcusu Tyson Fury, Suudi Arabistan’da düzenlenecek iki maçta karşı karşıya gelecek.

WBO-WBA-IBF-IBO Ağır Sıklet Şampiyonu Anthony Joshua ile WBC-Ring Magazine Ağır Sıklet Şampiyonu Tyson Fury arasındaki karşılaşma, unvan birleştirme maçı olacak. Maçların birinin yaz mevsiminde, diğerinin ise yıl sonunda yapılması planlanıyor. İlk maç bu yaz Suudi Arabistan’da yapılacak. Maçı tarihine ve yapılacağı salona Suudi Arabistanlı yatırımcılar karar verecek. İkinci maçın hangi ülkede olacağı ise henüz belirsiz…

Anthony Joshua’nın menajeri Eddie Hearn, Suudi Arabistan’da yapılacak ilk maç için iki tarihin ön plana çıktığını açıkladı. Bu tarihlerin 7 ve 14 Ağustos olduğunu belirten Eddie Hearn “Maçın 7 Ağustos’ta yapılmasının yanlış olacağını düşünüyorum. Aynı dönemde Olimpiyat Oyunları olması nedeniyle televizyonlar için sorun yaratabilir. Ancak tarihin problem olacağını düşünmüyorum. Herkes 14 Ağustos’ta hazır olabilir” dedi.

Eddie Hearn, maç için 175 milyon Euro’luk bir anlaşma imzalanmasını öngörüyor.