Arev Koleji öğrencilerinden 28 madalya

Türkiye Su Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme C-D-E Kategorileri İstanbul İl Şampiyonası 19-21 Şubat 2021 tarihleri arasında Beylikdüzü Olimpik Yüzme havuzunda gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 14 Kulüp ve 464 sporcunun katıldığı müsabakalarda AREV Okulları öğrencileri üstün başarı göstererek, şampiyonluğu göğüsledi.

Rakiplerine açık ara fark atan AREV’li öğrencilerce alınan bazı başarılar şu şekilde: 400 metre Su Üstü C Kategorisi Kızlarda Feyza Sarıhan 2., 50 metre Su Üstü E Kategorisi Kızlarda İpek Çolak 1., 100 metre ÇP E Kategorisi Kızlarda Ecrin Turan 1., 100 metre ÇP E Kategorisi Erkeklerde Siyabed Demirtuyi 3., 50 metre Su Üstü D Kategorisi Kızlarda Ela Bayır 1., Derin Görür 2., 200 metre Su Üstü D Kategorisi Kızlarda Sitran Demirtuyi 1., Ece Ayça Karabulut 3., 200 metre Su Üstü C Kategorisi Kızlarda Feyza Sarıhan 3., 400 metre Su Üstü D Kategorisi Kızlarda Hayat ÇALIŞKAN 2. oldu.

Federasyonun Spor Koordinatörü İrfan Kara'nın gerçekleştirdiği ödül törenlerinde sporcular, takdim edilen madalyaları sosyal mesafe nedeniyle kendileri taktılar. Yarışlar, Covid-19 tedbirlerinden dolayı seyircisiz oynandı. Her spor kulübü için havuz kenarında ayrı alanlar oluşturuldu. Sporculara, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun bir şekilde bekleme alanı oluşturuldu. Ortak kullanım alanlarında periyodik hijyen çalışmaları yapıldı.

Federasyon Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen yaptığı açıklamada; “Katılan tüm spor kulüplerini ve sporcuları kutluyorum. Oldukça önemli bir başarıya imza atan AREV Koleji öğrencilerini de ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

AREV Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı ve yarşmaların gerçekleştirildiği Beylikdüzü Spor kompleksini bölgeye kazandıran Beylikdüzü kurucu Belediye Başkanı Vehbi Orakçı da müsabakaların ardından tüm hocaları ve öğrencileri tek tek tebrik ederek, “Spor hayata tutunmanın, azimli olmanın, sabrı öğrenmenin, iradeyi kuvvetlendirmenin en isabetli ilacı, ruh ve beden sağlığımız için de en doğal şifa kaynağıdır. Biz bu anlamda AREV Kolejleri ve AREV Vakfı olarak sporu oldukça önemsiyor, hocalarımızı, sporcularımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı hararetle destekliyoruz. Sene başında Beylikdüzümüzün nitelikli spor kulüplerinden Smaç Yüzme Kulübüyle birlikte çalışma kararı aldık. Hamdolsun meyvelerini topluyoruz. Bugün Ülke çapındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan, dereceye girerek 28 madalyayı ilçemize kazandıran öğrencilerimizi, sporcularımızı, hocalarını ve kıymetli ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz tüm öğrecilerimizi akademik başarının yanı sıra yeteneklerine göre en az bir branşta lisanslı sporcu yaparak, bedensel ve ruhsal disiplin, rekabet, takım ruhu ve mücadele azmiyle başarıya ve sağlıklı yaşama odaklanmış bir nesil olarak yaşama hazırlamak. AREV Koleji olarak bilim, sanat ve sporda iz bırakan nesiller yetiştiriyoruz” dedi.