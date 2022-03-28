Arkas Spor: 3 – Halkbank: 1
AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üst üste 2 mağlubiyet alarak ilk 4’teki yerini kaybeden Arkas Spor, 25’inci haftanın kapanış maçında konuk ettiği lider Halkbank’ı 3-1 mağlup ederek rakibinin namağlup unvanını sona erdirdi.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 17-25, 25-19 ve 25-23’lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonun bitimine 1 hafta kala 50 puana ulaşan Arkas Spor yeniden 4’üncü sıraya yükselirken, lider Halkbank 68 puanda kaldı.
- Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi
- Hakemler: Ozan Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu
- Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Lagumdzija Mirza, Burutay Subaşı, Mcdonnel Daniel, Cengiz Mustafa (Batuhan Avcı, Burak Çevik, Ali Enis, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş, Da Silva, Erhan Hamarat, Caner Dengin)
- Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass Graham, Bruno Nicolas, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Fernando Ramos (Arslan Ekşi, Vucicevic, Caner Ergül, Furkan Aydın, Abdullah Çam, Bayram Efe)
- Setler: 25-20, 17-25, 25-19, 25-23
- Süre: (26′, 28′, 31′, 33′) (118 dakika)