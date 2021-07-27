Atatürk’ün kızları haydi bir daha! Filenin Sultanları İtalya karşısında…

TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nın takım sporlarındaki tek temsilcimiz olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşıyor. Olimpiyatlara son şampiyon Çin karşısında alınan 3-0'lık tarihi bir zaferle başlayıp Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları, aynı başarıyı madalyanın bir diğer favori ülkesi İtalya karşısında tekrarlamaya çalışacak.

Zorlu mücadele TSİ ile 10.25’te başladı ve TRT Spor’dan naklen yayınlanıyor…

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CANLI (4. SET )

İTALYA: 18 —– TÜRKİYE: 9

(3. SET SONUCU) İTALYA: 25 —– TÜRKİYE: 20

(2. SET SONUCU) İTALYA: 23 —– TÜRKİYE: 25

(1. SET SONUCU) İTALYA: 25 —– TÜRKİYE: 22

MÜTHİŞ DÜELLO: EBRAR-EGONU

GRUPTAKİ ilk maçlar sonunda liderliği eline alan Ay-Yıldızlıların, güçlü İtalya karşısındaki en büyük silahı Çin'e karşı 18 sayıyla mücadelenin en skoreri olan Ebrar Karakurt olacak. İtalya'da ise kadın voleybolunun Avrupa'daki süper yıldızı Paola Egonu en dikkat etmemiz gereken isim olarak öne çıkıyor. Nijerya asıllı pasör çaprazı da İtalya'nın Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-0 yendiği maçta 18 sayı üretmişti.

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