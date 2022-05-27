Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın resmi açılışı yapıldı

Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın açılışı Gaziantep'teki Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 46 ülkeden yüzlerce sporcunun yer aldığı 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın resmi açılış töreni Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz şunları aktardı:

“46 ülkeden 510 elit sporcunun katıldığı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası tahmin edeceğiniz gibi en zor müsabakaları içerisinde barındırıyor. Yarın ve pazar günü bu zorlu müsabakalarda 9 altın madalya 3 gümüş madalya almak için finallerde yer almak bizim için çok büyük bir gurur ve onur. Müsabakalar sırasında kazandığında aşırı motivasyondan kaybettiğinde içindeki hırslardan dolayı gözyaşlarına hakim olamayan Türk Milli takımının değerli izleyicileriyle gurur duyuyorum. Sizlerin desteği ile madalyalar inşallah sporcularımızın olacak.”