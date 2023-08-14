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Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması yarın başlıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda Almanya, Azerbaycan, Çekya, İsveç ve Yunanistan ile mücadele edecek.

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Avrupa Şampiyonası yarın başlıyor

CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup aşaması maçları, yarın İtalya’da başlayacak.

Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya’nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Organizasyonun ilk maçı yarın İtalya ile Romanya arasında oynanacak. İtalya’nın Monza kentindeki karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak.

Gruplarında ilk 4’e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya’nın Floransa şehri ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3’üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel’de oynanacak.

GRUPLAR

Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARINI ALMANYA’DA YAPACAK

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yer aldığı C Grubu’nda karşılaşmalar Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılacak.

Filenin Sultanları, grup karşılaşmalarına 18 Ağustos Cuma günü İsveç maçıyla başlayacak.

Burg-Warchter Castello Salonu’ndaki maçta ilk servis, TSİ 18.00’de atılacak.

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Türkiye A Milli Kadın Takımı’nın organizasyondaki TSİ maç programı şöyle:

18 Ağustos Cuma:

18.00 Türkiye-İsveç

20 Ağustos Pazar:

21.00 Türkiye-Azerbaycan

21 Ağustos Pazartesi:

18.00 Çekya-Türkiye

23 Ağustos Çarşamba:

18.00 Yunanistan-Türkiye

24 Ağustos Perşembe:

21.00 Türkiye-Almanya

KADRO

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt (AA)

Almanya Avrupa Azerbaycan Belçika Bosna Bulgaristan Çekya Estonya Finlandiya Fransa Hırvatistan Hollanda İspanya İsveç İtalya oyuncu
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