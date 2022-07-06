Avrupa Şampiyonası’na Merve Tuncel damgası
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, büyük bir başarı elde etti.
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücüler, birbirinden farklı kategorilerde başarılı bir şekilde Türkiye’yi temsil etti.
Milli yüzücü Merve Tuncel, 1500 metre serbest stilde 16:13.68’lik derecesiyle altın madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) Başkanı Erkan Yalçın, 1500 metrede altın madalya kazanan Merve Tuncel’e madalyasını takdim etti. Merve’nin şampiyonluğu sonrası İstiklal Marşı, Bükreş’te büyük bir coşkuyla söylendi.
AKDENİZ OYUNLARI’NDA DA TARİHE GEÇMİŞTİ
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ayrıca Merve Tuncel ile birlikte Azerbaycanlı sporcu Ramil Valizade ile de bir araya gelerek iki sporcuyu tebrik etti.
Merve Tuncel, Akdeniz Oyunları’nda da 800 metre serbest stilde 8:26.80'lik derecesiyle altın madalya kazanmıştı. 17 yaşındaki Merve Tuncel böylece, Akdeniz Oyunları tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk kadın yüzücümüz olmuştu.