Avrupa şampiyonu Murat Fırat’a davul ve zurnalı karşılama

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Murat Fırat, memleketi Şanlıurfa'da davul ve zurnayla karşılandı.

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Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’ye 7. altın madalyasını kazandıran ve olimpik branşta Avrupa şampiyonu olan Şanlıurfalı sporcu Murat Fırat, memleketinde coşkuyla karşılandı. GAP Havaalanı’nda yakınları ve sporcular tarafından davul ve zurnayla karşılanan Fırat, sevenleri tarafından omuzlarda aracına taşındı.

Türkiye ve Şanlıurfa adına Avrupa şampiyonu olarak yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Fırat, “Avrupa şampiyonluğu en büyük hayalimdi. Ülkemize altın madalyayı kazandırıp göndere bayrağımızı yükseltmek benim için gurur oldu. Önümüzde artık dünya şampiyonası var. Bu şampiyonada da altın madalya kazanıp, bayrağımızı göndere çekmek istiyorum” dedi.

Antrenör Esat Yanar ise ekip olarak kısıtlı imkanlarla çalıştıklarına dikkati çekerek, “Şanlıurfa tarihinde gerçek manada olimpik alanda bir Avrupa şampiyonasında alınmış bir madalya kazandık. Murat Fırat’a çok teşekmkür ediyoruz. Biz Şanlıurfa’da şampiyon yetiştiriyoruz ama tesis olmadığı için elimizde tutamıyoruz” şeklinde konuştu.