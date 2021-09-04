Avrupa üçüncülüğü sonrası ‘Naim’li kutlama
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. 'Filenin Sultanları', maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncülük maçında Hollanda’yı set vermeden devirdi ve bronz madalya kazandı.
Avrupa üçüncüsü olan ‘Filenin Sultanları’, maç sonrası yaptığı kutlamada Eypio’dan ‘Naim’i hep bir ağızdan söyleyerek coştu.
İYİ Kİ VARSINIZ!
SİZİ SEVİYORUZ #FİLENİNSULTANLARI pic.twitter.com/5XCkalkgVK
— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021
Eypio’nun ‘Naim’ adlı şarkısı, ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminde kullanılmıştı.
Avrupa Şampiyonası’nda sergilediği performansla alkış alan ‘Filenin Sultanları’, sadece yarı finalde Sırbistan’a mağlup olarak Avrupa üçüncüsü oldu.
‘Naim’ şarkısının sözleri:
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum
Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyorum
Bu devran döner bir gün dönme sakın yolundan
Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan
Bir ağrı var solumdan, türküler kulağımda Öyle çok kalp kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır
Bu mevsimde
Memleketim nazlıdır
Anam dedi yazgıdır, mapuslar esaslıdır Razgırad'da düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır
Sen de çalma lütfen böyle kalbim bak hasarlıdır
Dağlar belki karlıdır, yollar uzun kanlıdır
Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır
Türkiyem hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır
Bir derdin varsa söyle Naim gelir kaldırır
Zalim dünyama olmuş herkes alim
Hayat sana ağır geldi kalmadı mecalin
Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim
Şampiyondur küçük dev Süleyman oğlu Naim
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Bıraktım geldim evimi geride, adımı aldılar kan karıştı terime
Demişti anam bana buz da olsan erime, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Omuzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum
Saçlarıma rüzgar vuruyor
Onlar bana isim arıyor, kül sandılar alev alıyorum