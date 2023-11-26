Avrupa’da ilk kupa İzmir ekibinden

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Türkiye'ye sutopundaki ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

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Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan ve Final 6’ya kalarak final oynamaya hak kazanan ilk Türk ekibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, LEN Kadınlar Challenger Kupası Final 6 finalinde Sırbistan’ın ZVK Kızılyıldız ekibini 10-9 yenerek şampiyon oldu.

Hırvatistan’da düzenlenen Final 6 B Grubu’nda ikide iki yaparak Avrupa’da finale yükselen ilk Türk ekibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, finalde Kızılyıldız karşısında ilk periyodu 3-3 eşitlik ile geçilirken devreye de 6-4 galip girdi. Üçüncü periyotta skoru 8-6’ya getiren İzmir ekibi, havuzdan 10-9 skorla galip ayrılarak kupaya uzandı.

Avrupa Sutopu Federasyonu’nun düzenlediği LEN Kadınlar Challenger Kupası’na tarihinde ilk kez katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sutopunda ilk kez kupa kazanma mutluluğu yaşadı. Kadınlar düzeyinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası’nı düzenleyen Avrupa Sutopu Federasyonu’nun üçüncü kupası olarak bilinen LEN Kadınlar Challenger Kupası’nda ilk kez bir Türk ekibi final oynama başarısı göstererek şampiyonluğa ulaştı.