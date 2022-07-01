Avrupa’nın en yüksekte biten VK Yarışı Erciyes’te koşuldu

Bu yıl altıncısı düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu ile start aldı.

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Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından 200 atletlerin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Erciyes’te başladı.

Avrupa’nın en yüksekte biten dikey koşusu olan Vertical Kilometer (VK) Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından Türkiye'den ilk kez akredite edilen yarış olma özelliği taşıyor.

Bin metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı'da 2 bin 350 metreden başlayıp, koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 360 metre irtifada finişe ulaşmak için Erciyes'in volkanik tepelerine meydan okudu. Müsabakalar sonucunda Oğuzhan Emre Singer birinci, Hakan Akay ikinci, Abdullah Özdemir ise üçüncü oldu.

Atletler organizasyonun ikinci gününde 64K, 45K, 25K, 12K etaplarında kıyasıya mücadele edecek. 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanacak. Yarış sabah saat 05.30'da Tekir Kapı'dan başlarken, 45 kilometre uzunluğundaki 45K etabı saat 06.30'da Gereme Antik Kenti’nden, 25 kilometrelik 25K Trail Run yarışı saat 08.00'de Hacılar Sarı Göl'den, 12 kilometrelik 12K yarışı saat 09.00'da Hacılar Kapı'dan aynı gün start alacak. Tüm yarışmacılar Tekir Kapı'da bulunan bitiş noktasına koşacak.