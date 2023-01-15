Avustralya Açık başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmadığı için geçen yıl ülkeden sınır dışı edilen Novak Djokovic'in de katılacağı 2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası, yarın başlayacak.

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Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 16-29 Ocak tarihlerinde 111. kez organize edilecek.

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00’te Melbourne kentinde başlayacak.

2023 Avustralya Açık’ta toplam 76,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1 milyar lira) ödül dağıtılacak. 28 Ocak’ta yapılacak tek kadınlar ve 29 Ocak’ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlar, 2 milyon 975 bin Avustralya doları (yaklaşık 39 milyon lira) para ödülü alacak.

Son 2 yıldır sıkı Kovid-19 önlemleri altında düzenlendiği için seyirci sayısında dramatik bir düşüşün yaşandığı turnuvada bu yıl aşılı olma ve maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Tribünler de tam kapasiteyle hizmet verecek.

Sporculara Kovid-19 testi zorunluluğu olmayacak. Kendisini iyi hissetmeyen tenisçilere yalnızca odalarında kalmaları tavsiyesinde bulunulacak. Fakat Kovid-19’a yakalanan oyuncular istediği takdirde mücadele edebilecek.

DJOKOVIC YENİDEN MELBOURNE’DE

Elde ettiği 9 kupayla turnuva tarihinin en başarılı erkek tenisçisi olan Novak Djokovic, küresel salgın dolayısıyla getirilen şartları sağlamadığı gerekçesiyle 2022’de mücadele edemediği Avustralya Açık’a bu yıl katılacak.

Geçen sene turnuva yönetiminin tıbbı muafiyeti bulunan sporcuların Avustralya’ya gelebileceğini açıklaması üzerine Melbourne’e seyahat eden Sırp tenisçi, vize başvuru formundaki hatalı bilgilerin fark edilmesiyle sorguya alınmış, devamında ise vizesi iptal edilmişti.

10 günü aşkın süre mültecilerin tutulduğu otelde kalan Djokovic’in muafiyet gerekçesi, mahkemece kabul edilmemiş ve 21 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçi sınır dışı edilmişti.

Djokovic, Avustralya Açık’taki şampiyonluklarına bir yenisini eklemesi durumunda Margaret Court (Avustralya Açık: 11) ve Rafael Nadal’dan (Fransa Açık: 14) sonra bir grand slam turnuvasını 10 kez kazanan 3. isim olacak. 35 yaşındaki raket ayrıca 22 şampiyonlukla Nadal’a ait “en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi” rekorunu egale etmeye çalışacak.

Ana tablonun Djokovic’in (4 numaralı seribaşı) bulunduğu yarısında Casper Ruud (2), Andrey Rublev (5), Taylor Fritz (8), Holger Rune (9), Alexander Zverev (12), Matteo Berrettini (13), Nick Kyrgios (19) ve 2020 finalisti Dominic Thiem öne çıkıyor.

Geçen yıl Dkojovic’in yokluğunda şampiyonluğa ulaşan Nadal’ın (1) başı çektiği ana tablonun diğer yarısında ise Stefanos Tsitsipas (3), Felix Auger-Aliassime (6), 2021 ve 2022 finalisti Daniil Medvedev (7), Hubert Hurkacz (10), Cameron Norrie (11), Jannik Sinner (15), Frances Tiafoe (16) gibi önemli isimler bulunuyor.

KADINLARDA FAVORİ SWIATEK

Geçen yılın şampiyonu Ashleigh Barty’nin tenisi bırakmasının ardından kadınlar dünya sıralamasında zirveye çıkan Iga Swiatek, 8 tekler şampiyonluğu kazandığı 2022’deki performansına bakılırsa bir numaralı şampiyonluk adayı.

Fakat 21 yaşındaki Swiatek’in 2022’de yarı final oynadığı Avustralya Açık’ta, son 10 yılda 8 farklı şampiyonun çıktığını da unutmamak gerekiyor.

Polonyalı tenisçinin şampiyonluk hesaplarını bozabilecek isimler arasında, 2022’de Wimbledon ve ABD Açık’ta finale çıkan Ons Jabeur ve geçen yazdan itibaren yükselen formunu 2022 WTA Finalleri’ni kazanarak taçlandıran Caroline Garcia öne çıkıyor.

Ana tablonun üst tarafında Swiatek’in (1) yanı sıra Jessica Pegula (3), Maria Sakkari (6), Coco Gauff (7), Madison Keys (10), 2022 finalisti Danielle Collins (13), 2019 finalisti Petra Kvitova (15), geçen yılın Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (22), 2012 ve 2013 şampiyonu Victoria Azarenka (24), 2020 şampiyonu Sofia Kenin dikkati çekiyor.

Ana tablonun Jabeur (2) ve Garcia’nın (4) bulunduğu ikinci yarısında ise Aryna Sabalenka (5), Daria Kasatkina (8), Veronika Kudermetova (9), Belinda Bencic (12), Beatriz Haddad Maia (14), Anett Kontaveit (16) ve 2020 finalisti Garbine Muguruza yer alıyor.

ALCARAZ TURNUVAYA KATILAMAYACAK

Geçen yıl ABD Açık’ta elde ettiği kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu sonrası erkekler dünya sıralamasında zirveye çıkan Carlos Alcaraz, sağ bacağındaki sakatlık yüzünden turnuvada oynayamayacak.

Erkeklerde klasmanın 18. basamağında yer alan 2018 finalisti Marin Cilic de diz sakatlığı sebebiyle 2023’ün ilk büyük turnuvasını kaçıracak.

Kadınlarda ise 11 numaralı seribaşı Paula Badosa, bacağındaki sakatlık nedeniyle Avustralya Açık’ta yer alamayacak. Dünya 12 numarası Simona Halep, 2018’de final oynadığı turnuvaya, doping gerekçesiyle aldığı geçici men cezası nedeniyle katılamayacak. Tenisseverler, anne olacağını duyuran Naomi Osaka’yı da 2023 sezonu boyunca izleyemeyecek.

AVUSTRALYA AÇIK’IN TARİHÇESİ

Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne’de bulunan Warehouseman’s Kriket Sahası’ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.

Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934’ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon’ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi unvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927’de Avustralya Şampiyonası, 1969’da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.

Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934’ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı sporcu Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930’da toplam 5 kez zirvede yer aldı.

Beşi Avustralya’da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2’si Yeni Zelanda’da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987’de çim kortta oynandı.

Ardından 1988’de, maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki “ribaunt ace” denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008-2019 yılları arasında “plexicushion”, 2020’den bu yana ise “greenset” ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.

KORTUN ÖZELLİKLERİ

Turnuvanın yapıldığı Melbourne Park tesislerinin en büyük kortu olan, 14 bin 820 kişilik kapasiteye sahip Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık’ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan tenis efsanesi Rodney George Laver’dan alıyor.

Daha ince bir üst tabakadan oluşan “greenset” ismindeki zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.

AVUSTRALYA AÇIK’IN EN’LERİ

Teklerde en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. Novak Djokovic (Sırbistan) – 9 kez

2. *Roy Emerson (Avustralya) – 6

Roger Federer (İsviçre) – 6

4. *Jack Crawford (Avustralya) – 4

Andre Agassi (ABD) – 4

*Ken Rosewall (Avustralya) – 4 (*2 + 2)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) – 11 (*7 + 4)

2. Serena Williams (ABD) – 7

3. *Nancye Wynne Bolton (Avustralya) – 6

Üst üste en fazla kazananlar:

Erkekler:

1. *Roy Emerson (Avustralya) – 5 (1963-1967)

2. *Jack Crawford (Avustralya) – 3 (1931-1933)

Novak Djokovic (Sırbistan) – 3 (2011-2013 ve 2019-2021)

Kadınlar:

1. *Margaret Court (Avustralya) – 7 (1960-1966)

2. *Daphne Akhurst Cozens (Avustralya) – 3 (1928-1930)

*Nancye Wynne Bolton (Avustralya) – 3 (1946-1948)

Margaret Court (Avustralya) – 3 (1969-1971)

Evonne Goolagong Cawley (Avustralya) – 3 (1974-1976)

Steffi Graf (Almanya) – 3 (1988-1990)

Monica Seles (ABD) – 3 (1991-1993)

Martina Hingis (İsviçre) – 3 (1997-1999)

Son 10 yılın kazananları:

Erkekler:

2022 – Rafael Nadal (İspanya)

2021 – Novak Djokovic (Sırbistan)

2020 – Novak Djokovic (Sırbistan)

2019 – Novak Djokovic (Sırbistan)

2018 – Roger Federer (İsviçre)

2017 – Roger Federer (İsviçre)

2016 – Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 – Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 – Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2013 – Novak Djokovic (Sırbistan)

Kadınlar:

2022 – Ashleigh Barty (Avustralya)

2021 – Naomi Osaka (Japonya)

2020 – Sofia Kenin (ABD)

2019 – Naomi Osaka (Japonya)

2018 – Caroline Wozniacki (Danimarka)

2017 – Serena Williams (ABD)

2016 – Angelique Kerber (Almanya)

2015 – Serena Williams (ABD)

2014 – Li Na (Çin)

2013 – Victoria Azarenka (Belarus)

En genç kazananlar:

Erkekler : *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) – 18 yaşında

: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) – 18 yaşında Kadınlar : Martina Hingis (İsviçre) (1997) – 16 yaşında

: Martina Hingis (İsviçre) (1997) – 16 yaşında En yaşlı kazananlar:

Erkekler : Ken Rosewall (Avustralya) (1972) – 37 yaşında

: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) – 37 yaşında Kadınlar : *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) – 35 yaşında

: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) – 35 yaşında NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.

(AA)