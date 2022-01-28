Avustralya Açık Finali’nde Daniil Medvedev, Nadal’ın rakibi oldu

Son Amerika Açık şampiyonu Daniil Medvedev, Avustralya Açık'ta geçen yıl olduğu gibi finale yükseldi. Tsitsipas'ı 3-1 ile geçen Rus raket, finalde Rafael Nadal'ın rakibi oldu.

Sozcu.com.tr

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Sezonun ilk grand slami olan Avustralya Açık’ta finalin adı belli oldu. Yunan raket Stefanos Tsitsipas’ı 2 saat 30 dakika süren maçta 3-1 yenen Daniil Medvedev, finalde Rafadel Nadal’ın rakibi oldu.

Turnuvanın 2 numaralı seri başı Rus raket, 4 numaralı rakibini 7-6, 4-6, 6-4 ve 6-1 yenerek kariyerinin 4. grand slam finaline çıkmaya hak kazandı.

HAKEMLE ÇOK GERGİN KONUŞMA

Medvedev, maçın ikinci setini kaybettikten sonra hakemle çok gergin bir diyalog içerisine girdi! Stefanos Tsitsipas’ın kenardaki babasından sürekli taktik almasına tepki gösteren Medvedev, hakemin duruma müdahale etmemesine sinirlenip, TV’ye yansıyan görüntülerde “Sen çok kötü bir hakemsin, nasıl yarı final verdiler sana” dediği duyuldu.

Yunan rakibiyle 2018’de Miami’de oynanan bir maçta başlayan gerginlik bu maça da yansıdı! Erkekler tenisinde birbirlerini sevmediği açıkça bilinen iki raket, maç sonunda ise soğuk bir yumruk selamından sonra hiç konuşmadan kenara geldi.

“BENİ MAÇA DÖNDÜRDÜ”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Medvedev, müsabakada hakemle yaşadığı gergin diyalogla ilgili, “Sinirlendiğim anlar beni de düşürdü. İyi servisler attım, bu beni maça döndürdü. Konsantrasyonumu kaybettim ama yeniden dönmem gerekiyordu, bunu kendime söyledim” şeklinde konuştu.

Geçen yılın ardından bir kez daha Avustralya’da finale çıkan Medvedev, Novak Djokovic’e 3-0’la kaybederek şampiyonluğu kaçırmıştı.

Geçen yıl Amerika Açık’ta Djokovic’i 3-0 yenerek kariyerinin 3. grand slam finalinde ilk kez şampiyonluk yaşayan Rus raket, Nadal’a karşı 5. maçına çıkacak.

Final Pazar günü TSİ 11.00’de başlayacak.

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