Avustralya Açık’ta finale yükselen Novak Djokovic’in sırrı: Marijana Kovacevic

Avustralya Açık'ta finale yükselen Novak Djokovic, üç hafta önce yaşadığı ciddi sakatlığa rağmen turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Sırp tenisçinin bu performansında, sihirli doktor Marijana Kovacevic'in imzası bulunuyor...

Sozcu.com.tr

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Sırp tenisçi Novak Djokovic, üç hafta önce Adelaide’de oynanan yarı final maçlarından bu yana, diz ve kalçadan yaşadığı sakatlıklara rağmen Avustralya Açık’ta finale yükselme başarısı gösterdi. Avustralya Açık’a katılıp katılamayacağı bile kesin değildi, ancak Alex de Minor’u elediği maçtan beri işler Sırp tenisçi için yolunda gidiyor. Ve bunu sağlayan ünlü bir doktor var; Marijana Kovacevic.

Her boş anını fizyoterapisti Miljan Amanovic ile geçiren ve vücudunu iyi duruma getirmek için çeşitli makineler kullanan Djokovic, ona bu konuda yardım edenin sadece vaftiz babası olmadığını açıkladı. Avustralya Açık’ta yüksek eforla sahada performans gösteren Djokovic, ünlü doktor Marijana Kovacevic’in kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

“FAYDALARINI SAHADA HİSSEDİYORUM”

Ünlü doktor Marijana Kovacevic’in tribünde Djokovic maçlarını izlerken görülmesi üzerine konuşan Sırp tenisçi, “Detay veremem, vermek de istemem. Birkaç gün önce geldi. Ondan önce Melbourne’de çeşitli tedaviler gördüm ve yardım olabilecek birçok uzmana gittim. Buraya gelebilmek için dünyanın yarısını dolaşan Marijana’ya da danıştık. Onun varlığı ve terapisi çok yardımcı oldu. Bunun faydalarını sahada hissedebiliyorum.” şeklinde konuştu.

DÜNYA YILDIZLARINI TEDAVİ ETTİ

At plasentası tedavisi ile dünya yıldızı sporcular arasında popüler hale gelen doktor, Steven Gerrard, Frank Lampard, Danko Lazovic, Dejan Stankovic, Zdravko Kuzmanovic, Branislav Ivanovic, Ivica Olic, Darijo Srna, Robin Van Persie, Valeri Bojinov, Ivan De la Pena, Alexis Sanchez’in yanı sıra, EURO 2016 öncesi sakatlanan Cristiano Ronaldo ile de çalıştı.

“SAKATLIĞIN TEKRARLAMA OLASILIĞI YOK”

Tedavi yöntemi ile ilgili olarak geçmişte bir röportaj veren Kovacevic, “Tedavilerimden sonra kas tamamen yenileniyor. Önceki yaralanmadan hiçbir iz kalmıyor. Kas tamamen yeni olduğu için, yara izi, fibroz yok. Sakatlığın tekrarlama olasılığı yok.” ifadelerini kullandı.

Devrim niteliğindeki tedavi yöntemiyle uzun sürecek sakatlıkları saatler içinde çözüme kavuşurduğunu söyleyen Kovacevic, “Terapiler o kadar güçlü ki, bir saatlik terapi, dünyadaki herhangi bir yöntemle bir haftalık tedavinin yerini alıyor. Yani 1 ay dinlenmesi gerektiğini söyledikleri sorunu, dört saatte çözüyorum.” dedi.

Avustralya Açık tarihinde 10. kez finale çıkan Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak. Turnuva tarihinde en çok şampiyonluk yaşayan Djokovic, daha önce oynadığı 9 Avustralya Açık finalini de kazandı.