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Avustralya Açık’ta hayalleri suya düşen Serena Williams’ın gözyaşları

Avustralya Açık Yarı Final turunda Naomi Osaka'ya yenilen Serena Williams'ın 24. Grand Slam'i kazanarak rekora ortak olma hayalleri gerçekleşmezken, karşılaşma sonunda basın toplantısını gözyaşlarıyla terk etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:12, 18/02/2021
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Avustralya Açık’ta hayalleri suya düşen Serena Williams’ın gözyaşları

Kadın tenisinde tarihin en iyi isimlerinden olan Serena Williams, Avustralya Açık Yarı Final müsabakasında Naomi Osaka’ya kaybettiği maçtan sonra duygusal anlar yaşadı. ABD’li tenisçi, Rod Laver Arena’daki maçta Naomi Osaka’ya 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup olup turnuvaya veda ederken, basın mensuplarına açıklama yaparken gözyaşlarına hakim olamadı.

Osaka karşısında 24 basit hata yapan Williams, Margaret Court’un 24 Grand Slam şampiyonluğuna ortak olma şansını kaçırırken, “Melbourne Park’a veda mı?” sorusuna gülümseyerek “Veda edeceksem de, bunu kimseye söylemem” yanıtını verdi.

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Son Grand Slam’ini 2017’de kazanan ve 4 yıldır zafere hasret kalan Williams, doğum nedeniyle verdiği aradan sonra 2018’de yeniden kortlara dönmüştü. Ancak sonrasında oynadığı 4 Grand Slam finalini kaybeden 39 yaşındaki oyuncunun emekliliği düşündüğüne dair yorumlar artmaya devam ediyor.

“Çok fazla kolay hata yaptım” diyerek Osaka karşısındaki mağlubiyetini değerlendiren Williams, “Bugün farkı yaratan hatalardı. Kazanabileceğim fırsatlar vardı. Bir ara 5-0 öne bile geçebilirdim” ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin “Korttaki kötü bir gün müydü?” sorusu üzerine gülümsemesi duran Williams, “Bilmiyorum. Toplantıyı bitiyorum” dedi ve ağlayarak olay yerini terk etti.

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Yayınlanma Tarihi:13:36,