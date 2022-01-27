Avustralya Açık’ta kadınlar finalinin adı belli oldu

Avusturalya Açık'ta Danielle Collins ile Ashleigh Barty, Cumartesi sabahı finalde karşılaşacak. İki raket de kariyerlerinde ilk kez Avustralya'da şampiyonluk arayacak.

Sozcu.com.tr

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Sezonun ilk grand slami olan Avustralya Açık’ta kadınlar finali belli oldu. Turnuvanın 1 numaralı seri başı Ash Barty ile 27 numaralı seribaşı Danielle Collins şampiyonluk için karşılaşacak.

Cumartesi TSİ 11.30’da Melbourne’deki Rod Laver Arena’da oynanacak finalin sonunda iki raketten biri kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaşmış olacak.

BARTY SET VERMEDEN FİNALDE

Günün ilk yarı final maçında kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty, dünya 51 numarası ABD’li Madison Keys’i 6-1 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek ülkesinde ilk kez finale yükseldi.

44 YIL SONRA İLK KEZ

Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık’ın ilk Avustralyalı şampiyonu olmak istiyor. Sezonun ilk grand slaminde şampiyon olan son Avustralyalı raket Christine O’Neil.

Kariyerinde tek grand slam şampiyonluğu olan O’Neil, o zaferi de 1978 yılında Avustralya Açık finalinde ABD’li Betsy Nagelsen’i 2-0 yenerek yaşamıştı.

COLLINS İLK FİNALİNDE

2019 yılında Avustralya Açık’ta yarı final oynayan ABD’li Danielle Collins, Iga Swiatek’e maç boyuna şans vermedi. 6-4 ve 6-1’lik setlerle Polonyalı rakibini geçen Collins kariyerinin ilk grand slam finaline çıkma başarısı gösterdi.