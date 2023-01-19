Avustralya Açık’ta Novak Djokovic 3. tura çıktı, Ons Jabeur elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 3. tura yükseldi, tek kadınların 2 numaralı seribaşı Ons Jabeur ise elendi.

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya, 4. gün akşam seansında oynanan 2. tur maçlarıyla devam edildi. Avustralya Açık’ta 10, grand slam turnuvalarında 22. şampiyonluğunu hedefleyen Sırp Djokovic, elemelerden gelen dünya 190 numarası Fransız Enzo Couacaud’yu 6-1, 6-7, 6-2 ve 6-0 biten setlerle 3-1 yendi. Djokovic, 3. turda Bulgar Grigor Dimitrov ile eşleşti.

Danimarkalı Holger Rune (9 numaralı seribaşı), klasmanın 39. sırasındaki ABD’li Maxime Cressy’ye karşı 7-5, 6-4, 6-4 sona eren setlerle 3-0 galip geldi ve 3. turda Fransız Ugo Humbert’in rakibi oldu.

Dünya 50’ncisi Fransız tenisçi Benjamin Bonzi, seribaşı raketlerden İspanyol Pablo Carreno Busta’yı (14) 4-6, 4-6, 7-6, 6-1 ve 7-6’lık setlerle 3-2 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

Erkeklerde Bulgar Grigor Dimitrov (27), Sırp Laslo Djere’yi 3-0 (6-3, 6-2, 6-0), Avustralyalı Alex de Minaur (22), Fransız Adrian Mannarino’yu 3-1 (7-6, 4-6, 6-4, 6-1), İspanyol Roberto Bautista Agut (24) ise ABD’li Brandon Holt’u 3-2 (4-6, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2) mağlup ederek 3. tura kaldı.

Vondrousova, Jabeur’ü eledi

Tek kadınlarda dünya 78’incisi Çek Marketa Vondrousova, geçen yıl iki kez grand slam finali oynayan Tunuslu Ons Jabeur’ü (2) 2-1 (6-1, 5-7, 6-1) yenerek adını 3. tura yazdırdı. Fransa Açık’ta 2019 yılının finalisti Vondrousova, 3. turda 17 yaşındaki vatandaşı Linda Fruhvirtova ile eşleşti.

Kadınlarda İsviçreli Belinda Bencic (12), ABD’li Claire Liu’yu 2-0 (7-6, 6-3), Çinli Shuai Zhang (23), Hırvat Petra Martic’i 2-0 (6-3, 6-3), Çek Karolina Pliskova (30), Kazak Yulia Putintseva’yı 2-0 (6-0, 7-5), Hırvat Donna Vekic ise Rus Liudmila Samsonova’yı (18) 2-0 (6-3, 6-0) yenerek 3. tura çıktı.

Beşinci gün programı

Avustralya Açık’ta 3. tur maçları, yarın başlayacak.

Öne çıkan tek erkekler müsabakalarında Yunan Stefanos Tsitsipas (3) ile Hollandalı Tallon Griekspoor ve Rus Daniil Medvedev (7) ile ABD’li Sebastian Korda (29) karşılaşacak. Tek kadınlarda ise Polonyalı Iga Swiatek (1) ile İspanyol Cristina Bucsa ve ABD’li Jessica Pegula (3) ile Ukraynalı Marta Kostyuk mücadele edecek.