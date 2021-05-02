Avustralya’da tarihi ragbi maçı

Avustralya’da bulunan Sidney Kriket Stadyumu tarihi bir maça tanıklık etti. Avustralya Savunma Kuvvetleri’nin kara, hava ve deniz birliklerinden seçilen oyunculardan kurulu Avustralya Ordusu Ragbi Lig Takımı, Avustralya’da ikamet eden Türk asıllı oyunculardan kurulu Türkiye Ragbi Lig Milli Takımı ile karşılaştı.

Her yıl 25 Nisan’da gerçekleşen ve NRL (Avustralya Ulusal Ragbi Ligi) takımlarının gelenekselleşen bir maçta karşılaştığı Anzak Günü Kupası bu sene Sydney Roosters ve St. George Illawarra takımları arasında oynandı. Maçtan galip ayrılan taraf 34-10’luk skor ile Roosters olurken, bu maçtan önce dolu tribünler önünde herkesin heyecanla beklediği bir başka maç daha gerçekleşti.

MAÇ 46-0 BİTTİ

Covid-19 kısıtlamaları ve tedbirleri çerçevesinde Avustralya Savunma Kuvvetleri’nin kara, hava ve deniz birliklerinden seçilen oyunculardan kurulu Avustralya Ordusu Ragbi Lig Takımı ile Avustralya’da ikamet eden Türk asıllı oyunculardan kurulu Türkiye Ragbi Lig Milli Takımı karşı karşıya geldi. Milli Takım’ın oyuncu kadrosu sadece Avustralya’da ikamet etmekte olan Türk asıllı oyunculardan seçildi. Koçluk görevini Scott Hartas üstlenirken, Arda Dalçık sahada kaptan olarak yer aldı. Büyük kısmı Avustralya Ordusu’nun hakimiyetinde geçen maçın ilk yarısı 14-0 Ordu üstünlüğüyle tamamlanırken, maç da 46-0 sonuçlandı.

Takım kaptanı Arda Dalçık, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada maçın önemini şöyle ifade etti:

“Anzak Günü veya bizim için Çanakkale Savaşı anmalarında ülkemizi temsil etmiş olmak, mirasımız ve kültürel kimliğimiz için büyük önem arz ediyor.”

2016 YILINDA KURULDU

2016 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Ragbi Lig Derneği, 5 takımın katıldığı bir ligle başlayıp kısa sürede Balkan Kupası’na şampiyonlarını gönderip, Sırbistan’da 9’lu turnuvada Milli Takım ile altın madalyayı kazandı. Ayrıca Gelişmekte Olan Uluslar Dünya Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen, uzun süredir bu sporu oynayan ülkelerle başa baş mücadele eden ve son olarak da Anzak Günü Kupası’nda, dünyada ragbi lig sporunun merkezlerinden olan Avustralya’da tarihi bir maça çıkan Türkiye Ragbi Ligi, yeni projelerle bu sporu ülkede yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Türkiye Milli Takımı Takım Kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

1- Griffin Millington

2- Halil İbrahim Eyiden

3- Arda Dalcık

4- Jai Veli

5- Kenan Tarpis

6- Yusuf İbrahim

7- Bilal Yaziki

8- Enes Erten

9- Alper Karabork

10- Volkan Işık

11- Adem Başkonyalı

12- Sergen Işık

13- Ali Zaman

14- Adem Yıldırım

15- Muhammed Şanlı

16- Volkan Yılmaz

17- Fatih Çetinay

18- Deni Salih Şefki

19- İsmail Şen

20- Ahmet Taysun

21- Atilla Şahin

22- Tamerhan Işık