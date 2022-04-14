‘Ayaklarımız pedalda, aklımız Ukrayna’da’

Sakarya BB Pro Team’in savaş mağduru bisikletçileri Mykhaylo Kononenko ve Vitaliy Buts SÖZCÜ’ye konuştu.

Devrim DEMİREL

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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tüm heyecanıyla devam ederken çok farklı hikayeleri de içinde barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda ülkemizi temsil eden Sakarya BB Pro Team'in Ukraynalı iki sporcusu Mykhaylo Kononenko ve Vitaliy Buts, Rusya'nın ülkelerine açtığı savaşta yaşadıklarını ve devam eden organizasyonu SÖZCÜ'ye anlattı.

“Hayatımın en zor bir haftasını geçirdim” diyen Kononenko şöyle devam etti:

“Savaş başladığında ben Türkiye'deydim ama eşim 2 çocuğumla Kiev'deydi. 24 saat içinde evimizin yakınına 2 tane bomba düştü. 1 gün boyunca evin altındaki otoparkta kaldılar. Eşim gece çocukları alarak Kiev'den Lviv'e doğru yola çıktı. 4-5 saatlik yolu 2 günde giderek Romanya'ya geçebildi. 1 gecelik konaklamada otel müdürü ‘Biz sizden para almayız' diyerek onları misafir etti.

“HER GÜN BOMBA ATIYORLAR”

Edirne’ye geldiklerinde çocuklarımdan birinin pasaport süresinin bitmesine rağmen Türk polisi izin alarak ülkeye girişlerini sağladı ve aileme kavuşabildim. Ben burada kazanacağım bazı şeylerle oradaki insanlara yardım etmeliyim. Ayaklarımız pedalda ama aklımız Ukrayna'da. Her gün bomba atıyorlar, çok kötü durum şu anda. Ben evime döneceğim. Ukrayna da bu savaştan güçlü çıkıp dünyaya Rusya'ya karşı nasıl durulur onu gösterecek.”

BUTS: ÖNCELİĞİM EVE DÖNEBİLMEK

TUR'un geride kalan 4 etabı sonunda Türkiye Güzellikleri Mayo'sunun (Beyaz Mayo) sahibi olan Vitaliy Buts ise Ukrayna'dan 3 haftada gelebildiğini söyledi.

Buts, “Çok büyük stres altındaydık, panik içindeydik. Bir anda neyin ne olduğunu anlamadan bu olaylar başladı. Türkiye'ye geri dönmem 3 hafta sürdü. Ailemi de getirebildim ama yine de aklımız Ukrayna'da. Annem, ailem orada. Elbette birinci önceliğim evime dönebilmek. İşimizi yapmalıyız çünkü elimizden başka bir şey gelmiyor. İnşallah 1-2 aya kadar bu durum biter ve Türk halkına borcumuzu ödeyebiliriz. İnsanların bizim durumlarımızı anlama ve böylesine sevgi göstermeleri benim için gurur verici bir şeydi. Çünkü insanlar benim ülkemdeki duruma tepki göstererek bizim tarafımızda oldular. Türkiye'de olduğum süreçte bize çok kişi yardım etti. Bütün Ukrayna halkının Türkiye'ye sevgisi daha da arttı” ifadelerini kullandı.