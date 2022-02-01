Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde
Deplasmanda CSM Lugoj takımını mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Aydın ekibi, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci (ITA)-RC Cannes (FRA) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: I.K. Ghermnescu
Hakemler: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)
CSM Lugoj: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)
Aydın BBSK: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)
Setler: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15
Süre: 134 dakika (29,30,28,29,18)