Aydın’da kaybolan sporcu Nesibe, Bodrum’da aranıyor

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan ve yaklaşık bir ay önce kaybolan 17 yaşındaki lisanslı sporcu Nesibe Betül Tüysüz, Bodrum’da görüldüğü iddiaları üzerine aranmaya başlandı.

Yaşar ANTER

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Aydın ilinin Çine ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinden 1 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında ayrılan lisanslı kick boks sporcusu Nesibe Betül Tüysüz'den 29 gündür haber alınamadığı ve ailesinin güvenlik güçlerine müracaat ederek yardım istediği belirtildi. Tüysüz'ün en son Bodrum ilçe merkezinde görüldüğü bildirildi.

’29 GÜNDÜR HABER ALAMIYORUZ’

Tüysüz'ün annesi Derya Topal, kızlarının hayatından endişe ettiklerini ifade ederek, “Kızım henüz 17 yaşında ve 29 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Bizimle irtibat kurmuyor ve bu nedenle hayatından endişe ediyoruz. Duyarlı vatandaşların ve güvenlik güçlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bodrum civarında göründüğü bilgisi geldi ama bulunamadı. Görenlerin polis veya jandarmaya haber vermesini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.