Ayşe Begüm Onbaşı: ‘Madalya kazanmanın sonu yok’

Türkiye’nin ‘Dünya ve Avrupa Şampiyonu' unvanlı sporcularından Ayşe Begüm Onbaşı, madalya koleksiyonuna kaldığı yerden devam ediyor.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 100'den fazla kürsüye çıkan 19 yaşındaki sporcu; Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar, karışık çiftler ve trioda mutlu sona ulaştı.

Red Bull'un desteğinde yarışan Ayşe Begüm, Dünya Şampiyonası öncesi SÖZCÜ HAFTASONU'nun sorularını yanıtladı.

BOŞ DURMADIK

Uzun bir aradan sonra yarışma…

ZOR dönemlerden sonra aerobik cimnastiğe ne kadar bağlı olduğumu çok daha net anladım. Podyumlardan uzak kalmak eksikliğe yol açtı. Ama bu süreçte boş durmadık. Antrenörüm Mehmet Ali Ekin ile birlikte verimli ve programlı bir şekilde bu süreci geçirmiştik.

3 madalya birden…

Beklediğimzi bir başarıydı. Takım arkadaşlarım Emir Erışık ve Erkut Ergin'in de katkılarıyla altın madalya kazandık. Yeni geçtiğimiz kulübümüz Ankara BB Ego Spor'a da tüm kategorilerde Türkiye şampiyonluğu yaşattık. Emeklerimizin karşılığını görmek paha biçilemez.

YENİ ROTA BAKÜ

Bu yıl hangi turnuvalarda yer alacaksın?

2020'de düzenlenmesi gereken turnuvalar iptal edilmişti. 2021 takvimine taşındı. İlk hedef 1-3 Mayıs'ta düzenlenecek Antalya International Cup. Sonrasında sezonun en büyük hedefine, 2022 Dünya Oyunları seçmesi ve ön ayağı olarak değerlendirilen Dünya Şampiyonası'na odaklanacağız.

27-29 Mayıs'ta Bakü'de. Hedef İstiklal Marşımızı dinletmek.

Geri dönüş sonrası zorlandın mı?

Pandemi ile birlikte yarışma koşullarımız da değişti. Tribünlerin boş olması, aile bireylerimizin, destekçilerimizin bizi canlı izleyememesi beni en çok zorlayan konu.

PODYUMDA UÇUŞ!

Podyumda olmak nasıl bir duygu?

Çok özel. Podyuma çıktığım andan itibaren kendimi uçuyormuşum gibi hissediyorum. O anda tek odaklandığım şey, yaptığım işten ne kadar zevk aldığım oluyor.

‘Cimnastikle tanışmamış olsaydım ne olurdu' diye düşündün mü?

Muhtemelen derslerime daha çok odaklanırdım. Başka bir sporla uğraşabileceğimi düşünmüyorum. Hobi veya sağlık için spor yapsam bile profesyonel olarak salonda ter dökmeyi hiç düşünemiyorum.

ÖRNEK OLACAĞIM

En büyük resimde Ayşe Begüm kendisini nerede görüyor?

Büyük resme baktığımda kendimi, önce kendime ve çevreme, sonra da beni örnek alan kardeşlerime yararlı olmak için çalışan bir Türk genci olarak görüyorum. Atatürk'ün de dediği gibi ‘Zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcu' olmak, temel mottom.

Hedefe ulaşmak için destek çok önemlidir. Bu konuda kendini şanslı hissediyor musun?

Dört koldan bana sarılan, her türlü ihtiyacımda yanımda olan profesyonel bir ekibim var. Bu ekibi oluşturmak, her bir insanı tek tek kazanmak hiç kolay olmadı. Gülen gözlerle bana destek olan ekibimi görünce, yaptığım fedakarlıkların, verdiğim emeğin az bile kaldığını görüyorum.

Türkiye yeni Ayşe Begüm Onbaşı'lar çıkarabilecek mi?

Şampiyonluklarla birlikte cimnastiğe ilgi ve sporcu velilerimizin bilinçlenmesi de artıyor. Ben de gelecek nesillere örnek olmak için alışıyorum. Başkanımız Suat Çelen'in başlatıp yürüttüğü ‘81 İlde Cimnastik' projesi ile faaliyetlerin yapılması, antrenör-sporcu-veli üçgeninin bilinçlenmesi beni umutlandırıyor.