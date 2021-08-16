Ayşe Begüm Onbaşı, Red Bull Formulaza katılıyor

Karadeniz'in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz'ın bu seneki sürpriz konuğu dünya şampiyonu cimnastikçi ve Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı olacak.

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Red Bull ve Formulaz Derneğinin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 12’nci kez düzenlenecek. 1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 22 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Red Bull Formulaz’ın bu seneki konuğu dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı olacak. Aerobik cimnastik disiplininde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, bu sene Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda muhteşem bir performansa imza atmış ve büyük kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.