Ayşegül Pehlivanlar, Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda altın madalya kazandı!

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli gururumuz Ayşegül Pehlivanlar, 231,6 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Aysel Özgan da mücadelesini 4. sırada tamamladı.

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Hollanda’da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda, milli atıcı Ayşegül Pehlivanlar altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tabanca kadınlar (P2) SH1 kategorisinde yarışan ay-yıldızlı sporculardan Aysel Özgan 568 puanla ikinci sırada, Ayşegül Pehlivanlar ise 558 puanla yedinci sırada yer alarak final müsabakasında yarışmaya hak kazandı.

Ayşegül Pehlivanlar Avrupa Şampiyonu Para Atıcılık Kadınlar P2-10m Havalı Tabanca SH1 finalinde yarışan sporcumuz Ayşegül Pehlivanlar 231.6 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer sporcumuz Aysel Özgan ise aldığı 191.7 puanla finali 4’üncü olarak tamamladı. Tebrikler pic.twitter.com/Rls0siYTtm — Türk Paralimpik (@TurkParalimpik) August 19, 2023



Final müsabakasında yarışan milli sporculardan Ayşegül Pehlivanlar 231,6 puanla altın madalya kazanarak kürsünün zirvesine çıktı.

Final müsabakasında Türkiye’yi temsil eden diğer milli sporcu Aysel Özgan ise müsabakayı 191.7 puanla 4. sırada tamamladı. (AA)