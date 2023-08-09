Aysu Türkoğlu tarihe geçti

Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, 40 kilometrelik İrlanda-İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk ve en genç sporcu oldu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, su sıcaklığının 12 derece olduğu Kuzey Kanalı’nı 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçti.

Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan 22 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra yaptığı açıklamada, “7 Oceans” kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedeflediğini söyledi.

Kuzey İrlanda’daki Bangor kentinden bu sabah saat 05:45’de yüzmeye başlayan Aysu, yaklaşık 12 saat boyunca kulaç atarak saat 17.31’de İskoçya’nın Portpatrick kıyısından karaya çıktı. Türkoğlu geçtiğimiz yıl 16 saat 28 dakikada Manş Kanalı’nı geçmişti.

Yüzme dünyasının ünlü “7 Oceans” kulübünün ürkütücü bir üyesi olan Kuzey Kanalı ise meşhur Manş Denizi de dahil olmak üzere yedi farklı ve affetmeyen deniz koşuluyla biliniyor. Kuzey Kanalı’nı 2023 yılına kadar toplam 112 sporcu geçti.