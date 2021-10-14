Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik yeniden aday

Türkiye Badminton Federasyonu’nun Kasım ayında yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Murat Özmekik, başkanlığa yeniden adayı olduğunu açıkladı.

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Türkiye Badminton Federasyonu'nun Kasım ayında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Murat Özmekik, başkanlığa yeniden adayı olduğunu açıkladı. Özmekik'e basın toplantısında yönetim kurulu üyesi Akif Sıtkı Ercan eşlik etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özmekik Badmintonu Türkiye'de üst noktalara getirdiklerini belirterek, “Ben badminton camiasının desteği ile halka ve hakka hizmet için yola devam etmek istiyorum. 3 sene daha badminton camiasının desteğini istiyorum. İstikrar için badminton federasyonu başkan adayıyım. 2004 ve 2016 yılları arasında toplam 4 dönem Badminton Federasyonu başkanlığı seçimlerinde nasip oldu, federasyon başkanı oldum. 2021 yılındaki seçimlerde tekrar adayım. 4 dönemlik 17 yıllık görev içerisinde birçok projeyi hayata geçirdik. Lisanslı sporcu sayısını 3 binden 130 bine çıkarttık. Antrenör sayısını binden 20 bine çıkarttık. Sosyal sorumluluk projeleri ve badmintonu 81 ilde yaygınlaştırmak için projeler yaptık. Anaokullarında, kreşlerde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı spor salonlu bin okula malzeme ve badminton eğitimi destek projesi yaptık. Çocuk sevgi evlerinde Aile Bakanlığı ile protokolümüz çerçevesinde Türkiye'de 50'den fazla badminton eğitimi projesini hayata geçirdik. Her yıl 100 köye badminton malzemesi göndermeye devam ediyoruz. Aile ve halk arasında badmintonu yaygınlaştırdık. Risk altındaki gruplara badminton eğitimi verdik. ‘Taş atma tüy top at' projesi ile özellikle Hakkari'de tek seferde 2 bin çocuğa ulaştık. Antrenörlük kursu açtık” dedi.

“Türkiye şampiyonlarını, kota müsabakalarını kendi tesisimizde yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz”

Sporcuların turnuvalara hazırlandığı Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden de bahseden Özmekik, “Bir federasyonun olmazsa olmazı tesistir. Şu an 42 oda 117 yataklı, 9 kortluk spor salonu, aşağısı da 2 kortluk antrenman salonu, fitness merkezi, yemekhanesi, kafeteryası, TBF mağazası, spor müzesi, hamam ve saunalarıyla birlikte bir olimpiyat hazırlık merkezine sahip bir federasyon var. Türkiye şampiyonlarını, kota müsabakalarını kendi tesisimizde yapıyoruz ve gelir elde ediyoruz. Türkiye Badminton Federasyonu Spor Toto'dan 2019 yılında pandemiden önce aldığı 2 buçuk milyon TL'lik desteğe bir 2 buçuk milyon TL ek kaynak ekleyen bir federasyon olarak kendine kaynak temin eden tek federasyon haline gelmiştir. TBF markası ile Çin'de 15'den fazla badminton malzemesi ürettirdik direkt depomuza koyarak milli sporculara ve kulüplerimize ücretsiz dağıttık. Ben badminton camiasının desteği ile halka ve hakka hizmet için yola devam etmek istiyorum. 3 sene daha badminton camiasının desteğini istiyorum. İstikrar için badminton federasyonu başkan adayıyım” ifadelerine yer verdi.