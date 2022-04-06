Balkan Kendo Turnuvası’nda madalya geldi

12. Balkan Kendo Turnuvası 2-3 Nisan’da Selanik’te yapıldı. Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan, Türkiye ve özel davet ile Ürdün'ün yer aldığı turnuva sona erdi. Turnuvada erkekler bireysel yarışmasında Can Aydoğdu ikinci oldu. Biran Yücel ise kadınlar bireysel kategorisinde Mücadele Ruhu Ödülünün sahibi oldu.

Turnuvada veteran (40-47 yaş) kategorisinde Ertunç Kurtuluş altın madalya kazanırken; Serkan Yıldırım 3.’lük madalyasının sahibi oldu. 47+ yaş grubunda ise Zafer Demirtaş 2. oldu.

Erkekler takım turnuvasında; Karadağ birinci olurken, Yunanistan 2.’lik madalyasına sahip oldu. Makedonya ve Sırbistan ise 3.’lüğü paylaştı. Erkek takımlar kategorisinde Mücadele Ruhu Ödülü’nü ise Karatay Özbaş kazandı. Kadınlar takım kategorisinde ise Çınar Sertbarut, Aysun Önen ve Biran Yücel’den oluşan takımımız 3. sırada yer aldı.



