Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası’na Türk atletler damgasını vurdu

Arnavutluk’un Korca kentinde bugün başlayan 30. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası’nda 2 kadın Türk atlet, son balkan Şampiyonası’nın rekorlarını kırarak En İyi Atlet Ödülü’nü aldılar. Türk Milli takımı ilk gün 8 birincilik, 12 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandı.

Yaşar ANTER

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Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından Arnavutluk'un Korca kentindeki Skenderiya SPro Kompleksi'nde 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve bugün açılış seromonisi ile başlayan 30. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonası'na Türkiye kadın ve erkeklerde 61 sporcu ile katıldı.

Yarışmaya 12 ülkeden 645 sporcu katıldı. Balkanlar’da Yılın Atleti seçilmeleri nedeni ile Aycan Kurtcan ve Figen Karadağ'a, Balkan Atletizm Federasyonu Başkanı Rudin Baktushi ve Genel Sekreter Ercan Özkan tarafından Teşekkür Belgesi düzenlenen tören ile verildi.

Türkiye atletizm kafilesi yöneticisi ve genel sekreter Ercan Özkan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Aycan ve Figen arkadaşlarımız genç ve a Milli takımda yüzlerce kez rekor kırıp Türkiye Balkan ve Dünya şampiyonları oldular. Bu başarılarını halen gururla devam ettiriyorlar. 12 ülke arasından en önemli ödülü iki Türk atletinin alması bizim için gurur verici oldu. Üç gün sürecek yarışmalarda madalya ve kupa sıralamasında ilk üç ülke arasında olmayı hedefledik” diye konuştu.

İLK GÜN MADALYA YAĞDI

SÖZCÜ’de bugün röportajı yayımlanan ve üç altın madalya sözü veren 65 yaşındaki Nursel Çakmak bugün 100 metrede 1. olarak ilk altın madalyasını kazandı. Çakmak, yarın 400 metre ve pazar günü koşacağı 200 metrede de iki altın madalya ile rekor kırmak istediğini belirterek, “Türk atletleri olarak formdayız. İlk gün iyi dereceler elde ettik, verdiğimiz sözde durmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yarışmaların bugün düzenlenen ilk gününde Türkiye atletizm takımında yer alan master atletler 8 birincilik, 12 ikincilik ve 4 üçüncülük kazandı.

Yarışmalar 19 Eylül tarihinde yapılacak müsabakalarla sona erecek, Türk Atletizm takımı pazartesi günü ülkeye dönecek.