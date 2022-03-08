Başarılı kadınlar Küçükçekmece’de buluştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Küçükçekmece Belediyesi, “Başarı Ruhumuzda Var” adlı söyleşi düzenledi.

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Damla Uğurtürk'ün moderatörlüğünü yaptığı söyleşi, Eczacıbaşı Kadın Voleybol ve Milli Takım oyuncusu Saliha Şahin, Galatasaray ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız ismi Merve Aydın, milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik gibi başarılı sporcuları bir araya getirirken, müthiş bir ilginin yaşandığı organizasyonda salonun tamamı sporseverler tarafından dolduruldu.

Başarılarıyla ülkemizi gururlandıran kadın sporcular, hayat hikayelerini anlatarak başarılı olmaya karar vermiş kadınların hiçbir engel karşısında pes etmeyeceği vurgusunu yaparken, söyleşiyi büyük bir ilgiyle takip eden kadınlara ilham kaynağı olmayı da başardı.