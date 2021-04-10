Başkan Tunç Soyer’den sanal koşuya davet

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası 2. Maratonİzmir, yarın koşulacak. Yarışın startı saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı üzerindeki İZFAŞ Binası önünden verilecek. 42 kilometrelik dev yarışta 400 atlet mücadele edecek. Sabah 07.20'de başlayacak 10 kilometrelik yarışta ise 914 atlet birincilik için koşacak.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda atletin katılımıyla gerçekleştirilecek Maratonİzmir’i #Bizkoşarız platformu üzerinden sanal ortamda koşacak Başkan Tunç Soyer, tüm İzmirlileri Maratonİzmir’i Türkiye’nin ilk sanal koşu platformu www.bizkosariz.org üzerinden koşmaya davet etti.

Maratonİzmir’de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm Federasyonunun pandemi nedeniyle belirlediği tüm sağlık kriterlerine harfiyen uyulduğunun altını çizen Soyer “Önemli bir salgın sürecinden geçiyoruz. Şimdi daha fazla izole olup sözlerimiz ve davranışlarımızla yol göstericilik yapmalıyız. Bu düşünceyle tüm Covid-19 önlemleri alınan Maratonİzmir’de pisti sınırlı sayıdaki atlete bırakıyor, koşuya www.bizkosariz.org üzerinden sanal olarak katılıyorum” dedi.

İSTEYEN SANAL KOŞACAK

Dileyenler, #BizKoşarız platformu üzerinden koşuya sanal olarak katılabilecek. Bunun için öncelikli olarak Facebook profili, Google hesabı veya e-posta adresiyle #bizkoşarız Sanal Koşu Kulübüne kayıt olunması, profilin GPS cihazı, akıllı saat ve telefon uygulaması ile eşleştirilmesi gerekiyor. Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından sanal koşu ve meydan okuma seçilip koşu başlayacak. Sanal koşuda 10 bin metre tamamlandığında puan karşılığı ödül kazanılacak.

MARATONDA PANDEMİ ÖNLEMLERİ

Maratonİzmir'de pandemi önlemlerine büyük özen gösterilecek. Sporcular maskeleri takılmış, ateşleri ölçülmüş ve el hijyeni sağlanmış şekilde göğüs numarası, çanta ve çiplerini alacaklar. Kayıtlar tek kullanımlık kalemlerle yapılacak. Sporcular, yarış günü alana tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alınacak. Her sporcu bir diğerinden en az 1.5 metre uzaklıkta olacak. Yarışın startı her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verilecek. Madalyalar elden değil, poşet içinde takdim edilecek.