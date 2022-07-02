Başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti

Edirne’de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde erken final yaşandı. Başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti.

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Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ile başpehlivan Ali Gürbüz, ikinci tur müsabakalarında kurada eşleşti.

Peşrev çekmelerinin ardından her iki başpehlivan da, kıyasıya mücadele gerçekleştirdi. Normal sürenin dolmasının ardından puanlama sistemine geçildi. Yaklaşık 45 dakika süren mücadelede başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, ani atak yaparak Gürbüz'ü yendi. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ve sevenleri sevinç yaşarken, Ali Gürbüz ise ebedi altın kemere veda etmenin hüznünü yaşadı. Gürbüz'ün sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

EBEDİ KEMERE VEDA

2019 ve 2021 yıllarında Kırkpınar şampiyonu olan Ali Gürbüz, bu yıl da şampiyon olsaydı ebedi altın kemeri sahibi olacaktı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanarak emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl süresince takan başpehlivan, bir sonraki yıl şampiyon olamazsa kemeri iade ediyor. Üç yıl fire vermeden üst üste Kırkpınar’da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin ebedi sahibi oluyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2020 yılında corona virüsü pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.