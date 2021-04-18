Berfin Altun: Naim Süleymanoğlu’nun mirasçılarıyız

Kadın halterinde Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edebilecek adaylar arasında yer alan Berfin Altun, Sözcü HaftaSonu'na konuk oldu. 1999 Kocaeli doğumlu olan Altun, Bartın Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde 1. sınıf okuyor. Genç sporcu, Türk sporunun ve halterinin efsanelerinden Naim Süleymanoğlu'nun yolunda olduklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bizlere çok değerli bir miras bıraktı. Yalnız halterciler için değil tüm Türk milleti için çok değerli. Biz de onun açtığı yolda en iyi şekilde ilerlemeye çalışıyoruz.”

ANNEM ÜZÜLÜYOR

Berfin Altun, haltere nasıl başladığını ve gelecekteki hedefleriyle ilgili ise şunları söyledi:

“11 yıl önce başladığım bir spor. İlk başladığımda antrenörlerimin benim için söyledikleri ileriye dönük görüşleri benim bu sporu yapmamda daha çok etkili oldu. Onlar sayesinde keşfedildikten sonra, zamanla müsabakalara çıktıkça, dereceler aldıkça isteğim ve hevesim daha çok arttı. Babam sporu çok seven ve halter sporunun da içinde olan biri olduğu için hiç sorun çıkarmadı ama annem çok üzülüyordu ağırlık kaldırıyorum diye.”

HEDEF BELLİ: TOKYO

“Pandemi normal insanlar için zordu biz sporcular için daha da zor oldu açıkçası. Antrenmanlarda odaklanmada bir hayli zorluk çektik. Tek temennim bütün ülkemiz inşallah bir an önce normale döner. 2021 Tokyo Olimpiyatı benim için en büyük hedeftir. Tüm çalışmalarımı ve antrenmanlarımı olimpiyatta madalya almak için sürdürüyorum. Zaten o karşılaşmada bu kadar duygulanmamın asıl sebebi de olimpiyat kotası için en önemli maçlardan biri olmasıdır.”

“TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK ZOR”

“Kesinlikle Türkiye'de kadın olmak çok zor. Üstelik Türk toplumunda kadınların bu tarz sporlarla uğraşması ne yazık ki erkekler kadar desteklenmiyor. Aslında bu da kadın sporcuları hedefe ulaşmasında büyük ölçüde yavaşlatıyor.”