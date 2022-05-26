Bernie Ecclestone ruhsatsız silah nedeniyle tutuklandı

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone, Çarşamba günü Brezilya'dan İsviçre'ye giderken havalimanında ruhsatsız silah taşımaktan dolayı tutuklandı. 91 yaşındaki Ecclestone kefalet ödeyerek serbest kaldı.

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Formula 1’in eski sahibi Bernie Ecclestone, dün Brezilya polisi tarafından tutuklandı. Brezilyalı eşi Fabiana Ecclestone ile evli olan 91 yaşındaki Ecclestone’nın bagajında ruhsatı olmayan LW Seecamp .32 silah bulundu.

Avuç içi büyüklüğündeki silahı yasadışı olarak özel uçakla ülkeden çıkarmak gerekçesiyle tutuklandı. Uçağa bindirilmeyen eski F1 patronu, Viracopos terminalindeki ifadesinde silahın kendisine ait olduğunu kabul etti ancak bagajında taşıdığından habersiz olduğunu ifade etti.

91 yaşındaki Ecclestone, Brezilya hükümetine ödediği kefaletle serbest bırakılarak İsviçre’ye uçtu.