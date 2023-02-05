Beşiktaş’tan Emin Erdoğdu ve Zeki Karalı açıklaması

Beşiktaş Kulübü, boks şubesinde son günlerde yaşananlar ve ortaya atılan iddialar nedeniyle bir açıklama yaptı. Siyah beyazlı kulüp, boks takımı sporcularından Emin Erdoğdu ve idari menajer Zeki Karalı'nın ayrılığı hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi.

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Beşiktaş Boks Şubesi sporcularından Emin Erdoğdu ile idari menajer ve başantrenör olarak görev yapan Zeki Karalı, siyah beyazlı takımdan zorla uzaklaştırıldıklarını iddia etmişti.

BirGün Gazetesi’ne özel açıklamalar yapan deneyimli idareci Zeki Karalı, sporcusu Emin Erdoğdu ile birlikte mobbing’e maruz kaldığını söylerken, “Sporcuları kendi cebimden para ödeyerek turnuvalara götürdüm. Bu iş bilmez, liyakatsiz yöneticiler Beşiktaş'a yakışmıyor onlar gidecek, ben yine kulübe geri döneceğim, bu konuda inancım tam.” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’TAN ZEKİ KARALI VE EMİN ERDOĞDU YANITI

İddialar sonrası Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, Zeki Karalı ve Emin Erdoğdu ile yaşananlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Siyah beyazlı kulüp, boksör Emin Erdoğdu’nun sosyal medyada kulübü eleştirmesinin Beşiktaşlılık değerleriyle uyuşmadığını söylerken, amatör sporlardan sorumlu yönetici Seyit Ateş’e küfürlü sözler sarf ettiği belirtildi. Öte yandan, antrenör ve şube menajeri olan Zeki Karalı’ya ilerleyen yaşı nedeniyle farklı bir görev teklif edildiğine dikkat çekilirken, yapılan sağlık kontrolünde Karalı’nın ‘faal olarak görev yapamayacağının’ tespit edildiği açıklandı.

“ÜZÜNTÜ VERİCİ ŞEKİLDE TAKİP ETTİK”

İşte Beşiktaş’ın açıklaması:

“Yakın zamana kadar Kulübümüzün boks şubesi bünyesinde yer alan bir sporcunun iddiaları üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Beşiktaş JK’nın hassas olduğu konuların bilincinde olunarak bunun kullanılmaya çalışıldığını söz konusu sporcu için üzüntü verici bir şekilde takip ettik. 120 yıllık şanlı tarihi boyunca sporcularının her birine aile bireyi gibi davranan Kulübümüz, maddi ve manevi olarak bünyesinde yer alan herkese istisnasız bir şekilde destek olmakla birlikte, hiçbir zaman fırsatçılığa müsaade etmemiştir ve etmeyecektir.”

“İÇ VE DIŞ MİHRAKLAR TARAFINDAN…”

“Süreç içerisinde ilgili sporcu ve antrenörle birkaç kez destekleme amaçlı konuşma gerçekleştirilmesine rağmen konunun bir algıya dönüştürülerek iftiralarla karşımıza çıkarılması, Beşiktaş JK’nın iç ve dış mihraklar tarafından ince hesaplarla zayıflatılmaya çalışılmasından başka bir amaç taşımamaktadır.”

“SEYİT ATEŞ’E YÖNELİK KÜFÜRLÜ SÖZLER”

“Söz konusu sporcu daha önce sosyal medyadan Beşiktaşlılık değerleriyle uyuşmayan bir paylaşımda bulunmuştur. Kendisiyle görüşme gerçekleştiren Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Seyit Ateş, bu davranışın yanlış olduğunu aktarırken, “Bir abin olarak buradayım. Lütfen her meseleni gel, bana anlat” ifadeleriyle de sporcuyu geri kazanma adına çaba sarf etmiştir. Buna karşın sporcunun görüşmenin ardından Sayın Ateş’e yönelik küfürlü sözler sarf ettiği tespit edilmiştir. Küfürü kabul eden ve özür dileyen sporcu, 12 Ocak’ta Kulübümüzden ayrılmak için dilekçe vermiştir. Bu sporcuyla Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi de görüşerek kendisine nasihatlerde bulunurken, Kulübümüz kendisini affetmiştir.”

“70 YAŞINDA OLMASINDAN DOLAYI…”

“Boks şubemizde antrenör ve şube menajeri olarak görev yapan Zeki Karalı’nın 70 yaşında olmasından dolayı boksörlerimiz, bir sağlık problemi yaşanabileceğini tarafımıza iletmiştir. Boks sporunun gereği olarak antrenörlerin de ringde sporcularla beraber olması gerektiği üzere, söz konusu antrenörden Kulübümüzdeki görevine sadece İdari Menajer olarak devam etmesi yönünde talebimiz olmuştur.”

“FAAL OLARAK GÖREV YAPAMAYACAĞI TESPİT EDİLDİ”

“Kendisinden sağlık raporu talep edilirken, hastaneden alınan rapor doğrultusunda bu sporda faal olarak görev yapamayacağı tespit edilmiştir. Ardından kendisine yine İdari Menajerlik teklifimizi iletmemize rağmen ayrılmakta ısrarcı olmuştur. Sürecin ardından Kulübümüz kendisine tüm haklarını teslim ederek yolları ayırmıştır. Yaşanan süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarırken, taraftarlarımızdan bu şekilde karalayıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadelere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.”